عامر حسين يشرح لـ في الجول لماذا تم إبعاد الأهلي عن الزمالك في قرعة كأس مصر

شرح عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم معايير قرعة كأس مصر لموسم 2021/2022 التي أقيمت ظهر اليوم.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "القرعة تمت في أجواء من الشفافية والنزاهة في حضور مندوبي جميع الأندية وكل وسائل الإعلام ولا يوجد بها أي تلاعب".

وأضاف "نبدأ أولا من وضع الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين عن بعضهما حتى مباراة النهائي، فهذا هو النظام المعمول به في قرعة كأس مصر بشكل مستمر ومثال على ذلك الموسم الماضي، وهي أمر تخص تسويق المسابقة لضمان نجاحها".

وواصل "تصنيف باقي الفريق جاء بحيث يكون بناء على ترتيب جدول الدوري في الموسم الماضي، بيراميدز ثالثا وسموحة رابعا وهنا تدخل القرعة الموجهة للأهلي والزمالك بأن تكون مواجهة الثالث والرابع في دور نصف النهائي وليس قبل ذلك".

وأكمل "أما باقي الفرق قرعتها تكون حسب ترتيب جدول الدوري، ويتم اختيار الفرق بالأرقام التي شارك في سحبها مندوبي الأهلي والزمالك وباقي الأندية، أما مسؤولي اتحاد الكرة والمسابقات لم يتدخلوا فيها من قريب أو بعيد".

وأتم تصريحاته "من يتحدثون أن الزمالك سيلعب ضد الإسماعيلي، أين كنتم عندما حدث نفس الأمر وكانت مواجهة دور الـ16 من كأس مصر الموسم الماضي بين الفريقين، ولماذا لم يتحدث أحد أن الزمالك واجه أسوان في نصف النهائي بينما يلعب الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ8".

وأسفرت قرعة كأس مصر عن مواجهة الإسماعيلي والزمالك في دور الـ16، بينما يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة. (طالع التفاصيل)

وقرر النادي الإسماعيلي الانسحاب رسميا من كأس مصر اعتراضا على القرعة. (طالع التفاصيل)

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