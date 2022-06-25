وكيل باولو سوزا لـ في الجول عن تدريب مصر: شائعات مثلما حدث مع الأهلي

نفى هوجو كاجودا وكيل أعمال المدير الفني ما أثير حول اقتراب موكيله من تدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال.

وقال وكيل أعمال باولو سوزا لـFilGoal.com: "ارتباط باولو سوزا بتدريب منتخب مصر هي شائعات مثل تلك التي ربطته بتدريب الأهلي".

وأضاف "هذا أمر طبيعي أن يتم ربط المدرب بأندية ومنتخبات لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء".

وأتم كاجودا تصريحاته "باولو سوزا سافر من البرازيل أمس الجمعة بعد فسخ تعاقده مع فلامنجو ولم يكن لدينا أي وقت للنقاش حول المشاريع الجديدة".

ومازالت عملية البحث لمدرب لمنتخب مصر جارية في اتحاد الكرة بعد إقالة إيهاب جلال.

ويعد باولو سوزا متاحا حاليا للتفاوض خاصة عقب فسخ تعاقده قبل عدة أشهر مع فلامنجو البرازيلي.

وبدأ اللاعب البرتغالي السابق مسيرته التدريبية في عام 2005 مع منتخب بلاده تحت 16 سنة ثم قاد كوينز بارك رينجرز الأسكتلندي وسوانزي سيتي الويلزي ثم ليستر سيتي الإنجليزي.

ثم قاد صاحب الـ51 عاما فريق فديوتون المجري ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وبازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي حيث درب وقتها محمد صلاح.

ذلك قبل أن يحط الرحال في الصين لتدريب تيانجين تيدا ثم بوردو الفرنسي ومنتخب بولندا وأخيرا فلامنجو.

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