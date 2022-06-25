سكاي ألمانيا تكشف عن 4 أسباب خلف رفض بايرن ضم رونالدو

يبدو أن بايرن ميونيخ فكر بالفعل في التعاقد مع كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية تحسبا لرحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

لكن التفكير لم يتعد تلك المرحلة وقرر بايرن رفض ضم رونالدو لأربعة أسباب كشفت عنهم شبكة "سكاي سبورت" في فرعها في ألمانيا.

وجاءت الأسباب كالتالي:

** الحفاظ على هيكلة الرواتب في الفريق إذ أن رونالدو يحصل سنويا على 30 مليون يورو صافي.

** سن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما.

** بايرن يرغب في ضم لاعبين يرغبون في الضغط والركض.

** مدرب الفريق شاب وصغير في السن ويرغب بايرن في أن تكون غرفة الملابس صحية في العلاقة بين جميع أعضائها.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية في وقت سابق أن رونالدو معجب بمشروع إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد لكنه غاضب من عجز إدارة ناديه في ضم لاعبين جدد خلال الانتقالات.

وذكر التقرير أن رونالدو أخبر المقربين منه أنه حال عدم ضم لاعبين جدد يساعدون تين هاج في الموسم المقبل فهو سيرغب في الرحيل عن النادي.

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