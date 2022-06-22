تشكيل غزل المحلة – عبده يحيى وهشام عادل يقودان الهجوم أمام الأهلي

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 20:33

كتب : أحمد الخولي

المصري - غزل المحلة

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة 22 للدوري المصري.

وشهد التشكيل عودة عبده يحيى لخط هجوم الفريق، ومن خلفه يأتي المميز هشام عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء باولن فوافي ومحمد بازوكا، فيما يشارك خالد سامي في قلب الدفاع على حساب معاذ الحناوي.

طالع تشكيل الأهلي من هـــنــــا

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: يحيى حامد – خالد سامي - محمد فتح الله – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو - أحمد السيد – أحمد النادري – هشام عادل – ماليك توريه

الهجوم: عبده يحيى

دكة البدلاء: محمد الحضري - هاني عادل – أحمد الشيخ – خالد الأخميمي – محمد بازوكا – باولن فوافي – وليد مصطفى – إيهاب سمير – معاذ الحناوي

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