الفلكي لم تكن البداية.. الإسكندرية عرفت كرة القدم الخماسية قبل 125 عاما

هل سمعت بدورة الفلكي الشهيرة التي تحتضنها شوارع محرم بك في الإسكندرية خلال شهر رمضان؟ هذه الدورة الرمضانية بدأت قبل 40 عاما وتحولت مع مرور السنوات إلى طقس رمضاني لجمهور كرة القدم في عروس البحر المتوسط، ويعتبرها الكثيرون أشهر بطولة لكرة القدم الخماسية تلعب في مصر.

اكتسبت دورة الفلكي شهرتها من مستوى كرة القدم الذي يقدمه اللاعبون خلال المباريات، وكذلك من المتابعة الكبيرة من الجماهير العاشقة للعبة في المدينة.

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* (مباراة خلال دورة الفلكي التي أقيمت في شهر رمضان الماضي - تصوير محمد فؤاد)

الشعبية الكبيرة لكرة القدم الخماسية في الإسكندرية وشغف الجمهور بمثل هذه المنافسات يعيدنا إلى الأيام الأولى للعبة في مصر، والتي أدخلها الإنجليز إلى شوارع الوطن في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر.

في العدد الصادر من مجلة The Sketch البريطانية بتاريخ 17 مايو 1899 جاءت الإشارة إلى بطولة كرة قدم خماسية تشبه إلى حد كبير الدورات الرمضانية التي تستمتع بها جماهير كرة القدم في مصر في عصرنا الحالي.

الخبر تحدث عن بطولة كرة قدم خماسية أقيمت في الإسكندرية عام 1899 لمدة يومين، وجذبت أنظار عديد من متابعي اللعبة في المدينة، خاصة مع مشاركة 24 فريقا، مثلوا القوات البريطانية الموجودة في الإسكندرية والقاهرة وحتى الموجودة في السودان، إضافة إلى فريق الإسكندرية لكرة القدم (Alexandria Football Club) ومنتخب مدرسة رأس التين.

أشار الخبر إلى التفوق الكبير لفريق الإسكندرية المكون من المدنيين فقط، وهو ما يؤكد الحقيقة التاريخية عن انتشار اللعبة في مصر، من خلال المباريات التي جمعت الجنود والضباط البريطانيين وأفراد الشعب المصري الذين وقعوا في حب كرة القدم، على الرغم مما حملوه في قلوبهم تجاه الاحتلال.

فريق الإسكندرية نجح في تحقيق البطولة بعد فوزه في المباريات الخمس التي لعبها المصريون خلال البطولة، من بينها المباراة النهائية ضد حامل اللقب 1st Royal Warwickshire ليحققوا اللقب بعد سنتين من الغياب عن منصة التتويج، حيث كان الفريق السكندري قد حقق اللقب عام 1896 ليصبح أول فريق يحقق لقب البطولة في نسختين.

التقرير الذي نشرته الصحيفة منحنا تفاصيل مهمة عن مدى التطور الذي عاشته مسابقات كرة القدم في مصر خلال الأيام الأولى للعبة.

التقرير أفاد أن البطولة كانت تقام بشكل سنوي منذ عام 1895 وأشار إلى الفرق التي نجحت في تحقيق اللقب، حيث حقق فريق RAMC Cairo وهو فريق تابع للكتائب الطبية للقوات البريطانية في القاهرة لقب النسخة الأولى من البطولة، أما فريق الإسكندرية لكرة القدم فقد حقق لقب النسخة الثانية، فيما حقق فريق South Staffordshire Regiment لقب النسخة الثالثة، وحقق فريق 1st Royal Warwickshire لقب النسخة الرابعة من البطولة.

خبر واحد كتبه صحفي في جريدة مغمورة تحول مع مرور السنين إلى وثيقة مهمة تمنحنا تفاصيل كثيرة عن تاريخ لا نعلمه، قد يكون هو الملهم لما نعيشه اليوم في واقعنا.

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