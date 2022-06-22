تشكيل الأهلي – 4 تبديلات من سامي قمصان أمام المحلة

أجرى سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي أربعة تبديلات على تشكيل فريقه للقاء غزل المحلة عن ذلك الذي بدأ به مباراته السابقة ضد الزمالك.

ويستضيف الأهلي منافسه غزل المحلة اليوم الأربعاء في ملعب WE السلام في الجولة 22 من الدوري.

ويشارك كريم فؤاد ومحمود وحيد وأحمد نبيل "كوكا" وطاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي بدلا من محمد هاني وعلي معلول وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: كريم فؤاد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمود وحيد

في الوسط: عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"-أحمد نبيل "كوكا"

في الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمد شريف- بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وصلاح محسن ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد أشرف وزياد طارق.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.

فيما يأتي غزل المحلة في المركز الـ11 بـ25 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ21.

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