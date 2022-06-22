صلاح يودع ماني: سنفتقدك جميعا.. شكرا على الأوقات الجميلة

ودّع محمد صلاح نجم ليفربول زميله السابق ساديو ماني الذي انتقل رسميًا إلى بايرن ميونيخ.

وأعلن بايرن ميونيخ عن ضم ماني قادمًا من ليفربول مقابل 32 مليون يورو بعقدٍ لمدة 3 سنوات.

وغرّد صلاح عبر تويتر:

"لقد كانت رحلة مميزة! شكرًا لك على كل الأوقات الجميلة، أتمنى لك الأفضل في رحلتك الجديدة. سنفتقدك جميعًا".

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg — Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022

ولعب صلاح بجوار ماني في ليفربول منذ عام 2017، وشكلا رفقة روبيرتو فيرمينو ثلاثية هجومية نارية.

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وقال ساديو ماني في حواره مع موقع ليفربول الرسمي: "بوضوح الأمر غريب للغاية، ألا أصبح لاعبا لليفربول بعد 6 سنوات قضيتها في أنفيلد، لكن بالطبع قضيت وقتا رائعا ولا يصدق منذ يومي الأول استمتعت بالمران واللعب خاصة في أنفليد مع المشجعين الرائعين، التجربة تأتي إلى النهاية فماذا سأقول؟".

وردا على هل شعرت بأنك حققت كل شيء مع ليفربول، أجاب: "نعم بالطبع، منذ اليوم الأول لقدومي إلى النادي، تحدثت مع المدير الفني أثناء تواجدي في ساوثامبتون، واعتقد أنه لم يكن الفريق يشارك في دوري الأبطال، ثم انضممت للنادي وقررت بداخل قلبي أنني سانضم ورأيت نفسي في الوقت المناسب لتحقيق كل شيء".

وأضاف "فزنا بالكثير وحظينا بأوقات رائعة والحياة دائما تتعلق بالتحديات وعندما تأتي قلت للنادي إنني أريد الرحيل، أريد بدء تحدٍ جديد لا شيء آخر، أتحدى نفسي لأصبح أفضل وأفضل".

وواصل "بعد الاتفاق على الانتقال لبايرن ميونيخ، أرسلت رسالة طويلة إلى الجميع وهذا أمر طبيعي، شعروا بالحزن، هذا جزء من الحياة وعلينا تقبله".

وأردف "أفضل لحظة مع ليفربول؟ في 2019 عندما فزنا على برشلونة، كان أمرا رائعا، وكذلك عندما فزنا بلقب دوري الأبطال، بالنسبة لي هذه أفضل ذكرى، أو التي ستبقى في ذهني إلى الأبد".

واختار هدفه المفضل قائلا: "هدفي الأول ضد أرسنال بأول مباراة لي مع الفريق، ومن ثم هدفي الثاني سأختار الهدف ضد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، آسف مانو، أنا قادم لكن الهدف كان رائعا، لذلك سأختار هذين الهدفين".

وتحدث عن ثلاثية ليفربول الهجومية قائلا: "بالطبع بوبي (روبرتو فيرمينو) ومو (محمد صلاح) يا لهم من لاعبين، لا اعتقد أنه لا يوجد أسرار لأنني لعبت بجوار لاعبين كبار، جعلا كل شيء سهل، اعتقد أنني أدعم بوبي خاصة أنه كان يتراجع ليفسح المجال لي ولصلاح، ليفربول لا زال لديه لاعبين رائعين الآن يمتلكون ديوجو جوتا ولويس دياز، يا له من للاعب رائع، إنه أفضل ناد في العالم وأتمنى لهم الأفضل، لكن بالنسبة لي في كرة القدم، دائما الالتزام والعمل بجد".

وأتم "بعد كل مباراة لي في ميونيخ سأدخل لغرفة الملابس لأشاهد ليفربول، سأكون المشجع الأول لليفربول إلى الأبد، أتمنى لهم التوفيق وعيني عليهم، وسيكونون أفضل لأنني أعلم اللاعبين. لاعبون كبار ومواهب كبيرة وناضجة، بالطبع سيظل ليفربول أفضل".

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: "يرحل عنا أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق. يغادر بامتناننا وحبنا ومكانته بين العظماء مضمونة. سيغادر في لحظة أصبح فيها أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم حول العالم".

وتابع "لكن يجب ألا نتطرق إلى ما نخسره الآن وبدلا من ذلك نحتفل بما حظينا به، الأهداف التي سجلها والألقاب التي فاز بها. إنه أسطورة بالتأكيد ، لكنها أيضا رمز لليفربول في العصر الحديث".

وواصل "منذ أن وصل ليفربول لأول مرة جعلنا أفضل. إذا أخبرنا أحدهم في تلك اللحظة بما سيساهم به ويحققه لهذا النادي فأنا لست متأكدا من أنه كان من الممكن فهمه في تلك اللحظة. جعل ساديو كل شيء ممكنا".

وأردف "أن تكون جيدا لمثل هذه الفترة المستمرة وأن تتحسن باستمرار موسما تلو الآخر، فهو مثال لأي لاعب في أي مكان على أن الاحتراف والتفاني في العمل يؤديان إلى هذه النتائج الرائعة".

واستطرد "أحترم قراره تماما وأنا متأكد من أن مشجعينا يفعلون ذلك أيضًا. إذا كنت تحب ليفربول فعليك أن تحب ماني. لا نتمنى له سوى النجاح في كل مباراة يلعب فيها، ما لم تكن بالطبع ضدنا".

وأردف "أتذكر الموسم الماضي في مقابلة أو سؤال وجواب من ذاكرتي ، طُلب مني وصفه في ثلاث كلمات. قلت في ذلك الوقت أنه من غير الممكن القيام بذلك. إذا كنت سأحاول فسوف أحتاج لمحاولات متعددة، لاعب من الطراز العالمي، أسطورة حقيقية للنادي، مثل يحتذى به، شريك مثالي، شخص يعتني بكل شيء ولديه الروح. لكن الكلمات الأنسب سنفتقدك".

وقال هبيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ لموقع النادي الرسمي: "ساديو ماني نجم عالمي، والذي سيزيد من قوة جذب الدوري الألماني، الجماهير تأتي إلى الملاعب من أجل هؤلاء النجوم، أمر رائع لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع لاعب مثل ماني".

وقال أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي: "سعداء لضم ماني في بايرن ميونيخ، مع الأداء الرائع والنجاح الكبير الذي قدمه على أعلى المستويات في السنوات الأخيرة، هناك لاعبون قلائل مثله في العالم، هو طموح ولديه جوع لحصد مزيد من الألقاب ومع لاعبين مثله في بايرن ميونيخ، الأهداف الكبيرة ممكنة".

وقال حسن صالح حميديتيش المدير الرياضي: "ساديو نجم عالمي ترك بصمته في الكرة العالمية، فخورون بضمه إلى ميونيخ، وكان واضحا منذ الدقيقة الأولى في حديثه معنا بأنه يريد اللعب لبايرن".

وأضاف "الكل يعلم جودته وقدراته الذهنية الرائعة، الحقيقة أنه ينضم إلى بايرن ولديه أهداف كبيرة، ساديو يناسب بطريقة رائعة بايرن ميونيخ تحت قيادة يوليان ناجلسمان".

من جانبه قال ساديو ماني لموقع النادي البافاري: "أنا سعيد للغاية لإتمام التعاقد، تحدثنا كثيرا وهناك اهتمام كبير من نادي رائع منذ البداية، لذلك لم يكن هناك شكوك، الوقت المناسب لهذا التحدي، أريد الوصول للكثير مع هذا النادي، وفي أوروبا أيضا، خلال فترتي مع سالزبورج شاهدت كثير المباريات للفريق وأحبه حقا".





















وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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