مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كيروش لم يطلب 200 ألف دولار.. ومستجدات التفاوض

نفى اتحاد الكرة الشائعات التي تحدثت عن طلب البرتغالي كارلوس كيروش 200 ألف دولار شهريا للعودة لتدريب منتخب مصر.

ورحل كيروش عن تدريب مصر بعد فشل الصعود لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "ما تردد عن طلب كارلوس كيروش لـ200 ألف دولار كراتب شهري لتدريب منتخب مصر غير صحيح".

وأضاف "المدرب لم يمانع فكرة تدريب منتخب مصر من حيث المبدأ وطلب مهلة 10 أيام لاتخاذ قرار نهائي".

وتابع "طلب كيروش لـ10 أيام دفع المسؤولين لوضع ثلاثة أسماء بديلة في القائمة المختصرة يفاضل الاتحاد بينهم".

يذكر أن الاتحاد المصري أعلن توجيه الشكر لإيهاب جلال بعد ثلاث مباريات فقط أشرف فيها على تدريب الفراعنة.

ماذا حدث؟

رحل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد عدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

تعاقد بعدها الاتحاد المصري مع إيهاب جلال ليبدأ مهمته مع المنتخب في 31 مايو.

وفازت مصر تحت قيادة جلال في أول مباراة أمام غينيا، قبل أن تخسر أمام إثيوبيا بثنائية، وأمام كوريا الجنوبية برباعية.

وبدأ الاتحاد المصري مفاوضاته لعودة كارلوس كيروش لتدريب المنتخب.

وعلم FilGoal.com وقتها (15 يونيو) أن اتحاد الكرة تواصل مع كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

الاتحاد المصري أعلن في اليوم التالي (16 يوليو) رحيل إيهاب جلال وسط قرارات بتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأول والأولمبي واتحاد الكرة بجانب خبير تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة بعدها (21 يونيو) لـFilGoal.com مستجدات التفاوض قائلا: "كيروش أجل الرد على عرض اتحاد كرة القدم لتدريب منتخب مصر وذلك بعد جلسة المفاوضات".

وأضاف "كيروش لا يزال يدرس العرض المقدم من اتحاد الكرة، والمدرب وله بعض المطالب ولم يفصح لهم عن الرد النهائي حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض".

وواصل "كيروش لا يزال في موزمبيق يقضي فترة راحة، ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة أخرى له مع مسؤولي اتحاد الكرة في الأسبوع المقبل".

وأتم "هناك مخاوف في اتحاد الكرة من رفض كيروش، ولذلك استمروا في دراسة السير الذاتية لبعض المدربين مستمرة لاستغلال الوقت".

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