كرة طائرة - مدرب منتخب مصر لـ في الجول: قرار إقالتي؟ لا أعلم شيئا

أوضح الهولندي جيدو فيرمولين المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة حقيقة إقالته قبل بدء منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

وكشفت بعض التقارير إقالة المدرب الهولندي من منصبه قبل بدء مشوار منتخب مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وقال الهولندي جيدو فيرمولين لـ FilGoal.com: "لا أعلم شيئا عن إقالتي ولم يتواصل معي أي شخص من الاتحاد بشأن ذلك".

وشدد "يمكنني فقط التعليق عندنا يحدث تواصل رسمي من الاتحاد المصري".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط والتي تقام في مدينة وهران الجزائرية.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر – مقدونيا الشمالية – إيطاليا

المجموعة الثانية: اليونان – الجزائر – فرنسا – تركيا

المجموعة الثالثة: إسبانيا – صربيا – كرواتيا – تونس

وتحتل مصر المركز السابع تاريخيا في جوائز دورة ألعاب البحر المتوسط برصيد 567 ميدالية متنوعة.

وسبق أن استضافت مصر النسخة الأولى من البطولة في 1951

وتستضيف الجزائر دورة ألعاب البحر المتوسط للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1975.

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