كرة سلة - إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي.. وتحديد موعد العملية الجراحية

أعلن اتحاد كرة السلة المصري إصابة مهاب ياسر لاعب منتخب مصر والزمالك بقطع في الرباط الصليبي.

وكان منتخب مصر يلعب مع الأردن في البطولة الودية لكرة السلة في صالة برج العرب.

وخلال الربع الثالث من المباراة تعرض مهاب ياسر لإصابة قوية على مستوى الركبة بعد سقوطه على الأرض بشكل خاطئ مما تسبب في التوائها.

وجاء بيان اتحاد السلة كالآتي:

خضع مهاب ياسر لاعب منتخب مصر لكرة السلة لفحوصات جديدة صباح اليوم الأربعاء تحت إشراف أحمد عبد العزيز استاذ جراحة العظام والمفاصل واصابات الملاعب بعد إصابته في مباراة أمس الودية أمام المنتخب الأردني.

وأكد أحمد عبد العزيز أن اللاعب مهاب ياسر تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ويحتاج لتدخل جراحي تمهيدا للتعافي من الإصابة وعودته إلى الملاعب.

وفورا، وجه مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بخضوع مهاب ياسر للجراحة غدا الخميس بمستشفى مصر الدولي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز من أجل البدء بعدها مباشرة في تأهيل اللاعب.

تأكد إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي.. واللاعب يخضع للجراحة الخميس 🚨 pic.twitter.com/EWT15VF0UA — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) June 22, 2022

واتفق الفريقان على إنهاء المباراة في الربع الثالث بعد إصابة مهاب ياسر عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب مصر بنتيجة 58-45.

وقال عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أمس الأربعاء في تصريحات لـ FilGoal.com: "بعد إصابة مهاب ياسر تم الاتفاق بين منتخبي مصر والأردن على إنهاء المباراة بشكل ودي".

وتابع "مهاب ياسر تعرض للإصابة في الركبة وأكمل اللعب قبل أن يسقط على الأرض وسمع صوت الإصابة بشكل واضح".

وأضاف "الآشعة كشفت عن إصابة مهاب ياسر مصر بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة".

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