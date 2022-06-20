الزمالك يعلن عودة طارق حامد وظهوره في مقر النادي

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 17:58

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

طارق حامد الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

أعلن الزمالك عن وصول طارق حامد لاعب وسط الفريق إلى القاهرة اليوم الإثنين، بعد فترة علاج وتأهيل قضاها اللاعب في إسبانيا.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وخاض طارق حامد تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش تدريب اليوم عقب وصوله للقاهرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.

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وتعادل الزمالك مع الأهلي في قمة الدوري بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ20 من المسابقة.

وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك، وجّه انتقادات لاذعة لـ طارق حامد نجم الفريق المتواجد في رحلة علاجية في إسبانيا وألمانيا خلال الفترة الماضية.(طالع التفاصيل)

وشدد أيضا مرتضى منصور رئيس الزمالك "لعبنا أمام الأهلي منقوصين عدد من اللاعبين مثل الهارب طارق حامد، لماذا هارب؟ لأنه لا يصح أن يغيب 50 يوما دون إذن من النادي".

وواصل تصريحاته عن لاعب وسط الفريق "نفس الموقف كرره طارق حامد في مباراة الوداد بالمغرب، يجدد أو لا هو حر، الجميع أشاد بسيد نيمار وسيف جعفر ويوسف أسامة". (اقرأ التصريحات من هنا)

وسبق أن صرّح طارق حامد لـ FilGoal.com:"أتواجد في إسبانيا حاليا للخضوع لتأهيل من الإصابة، والطبيب هو من سيحدد موعد عودتي".

وأضاف "بعد الفحوصات علمت أن وضع الإصابة لم يكن جيدا بسبب عودتي قبل الأوان في الفترة الأولى".

وأكمل "أخوض حاليا فترة التأهيل وسأعود لممارسة كرة القدم قريبا جدا".

وعانى طارق حامد من آلام في الركبة موضع إصابته القديمة.

لاعب الوسط البالغ 33 عاما خاض الموسم الجاري 18 مباراة فقط في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وينتهي تعاقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

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