موسيماني ردا على حسن شحاتة: أنت أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى مصر

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي × صنداونز

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر كان أحد أسباب قدومه للعمل في مصر.

ورد موسيماني على تصريحات لحسن شحاتة عبر قناة صدى البلد صرح فيها أن موسيماني أحد أعظم المدربين في القارة وقام بعمل رائع مع الأهلي.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "المدرب الأسطوري الذي هيمن على كأس أمم إفريقيا -حسن شحاتة-، أنت أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى مصر".

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وتابع "أمضينا عدة أيام معا في المغرب خلال الدورة التدريبية للاتحاد الإفريقي، وعلى العشاء أخبرتني أن أحاول العمل في مصر وكان من الشرف لي الاستماع لتلك الرحلة الرائعة".

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

أما حسن شحاتة فهو المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر والذي حصد لقب أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

وسبق لحسن شحاتة قيادة المقاولون العرب لحصد كأس مصر على حساب الأهلي قبل أن يحقق السوبر على حساب السوبر المصري.

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