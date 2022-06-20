الصباح التركية: تريزيجيه إلى بطل الدوري التركي.. طرابزون يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيلا

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بالهدف أمام المغرب

أفادت جريدة الصباح التركية بأن نادي طرابزون سبور بطل الدوري التركي توصل لاتفاق مع أستون فيلا من أجل ضم محمود حسن "تريزيجيه" هذا الصيف.

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

طرابزون سبور
أستون فيلا

تريزيجيه لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مع باشاك شهير على سبيل الإعارة من أستون فيلا، كما أن له تجربة سابقة في تركيا مع فريق قاسم باشا.

وأوضح تقرير الصباح التركية أن طرابزون اتفق مبدئيا مع أستون فيلا على ضم الدولي المصري مقابل 3.5 مليون يورو.

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وأضاف التقرير أن راتب تريزيجيه مع ناديه الجديد سيكون 1.5 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى بعض الحوافز التي قد تصل براتبه إلى 2.2 مليون يورو.

وكان كريستيان إيميلي وكيل تريزيجيه قد وصل تركيا يوم الأحد من أجل إنهاء الصفقة.

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وشارك تريزيجيه في 13 مباراة باشاك شهير، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وارتبط تريزيجيه بالانتقال لصفوف بشكتاش والتوصل لاتفاق معه لكن وكيله نفى الأمر جملة وتفصيلا.

وتحدث وكيل تريزيجيه لموقع فوتو سبور التركية قائلا: "الأخبار من تركيا التي تشير لتوصلنا لاتفاق مع بشكتاش غير صحيحة".

وواصل "هناك مفاوضات جارية مع بعض الأندية التركية والأوروبية".

يذكر أن طرابزون سبور توج بالدوري التركي الموسم الماضي وسيخوض تصفيات دوري أبطال أوروبا.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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