أمير مرتضى يفتح النار: طارق حامد سيخضع للتحقيق.. أراد التأهيل في المنصورة وفيريرا اعترض

وجّه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، انتقادات لاذعة لـ طارق حامد نجم الفريق المتواجد في رحلة علاجية في إسبانيا وألمانيا خلال الفترة الماضية.

وتحدث أمير مرتضى بشكل تفصيلي عن موقف طارق حامد خلال مداخلته عبر أون تايم سبورتس 2.

وقال أمير مرتضى: "باختصار حتى أغلق هذا الموضوع. أحترم طارق حامد وأحبه على المستوى الشخصي".

وأضاف: "طارق أصيب يوم 8 يناير في التدريب، وتم تشخيص الإصابة بإنه سيغيب من 4 إلى 5 أسابيع".

وتابع: "بناء على رغبة طارق فإنه أراد أن يخضع للعلاج والتأهيل خارج النادي، وجهازنا الطبي لم يكن له أي دور في علاج طارق. عادة لا نسمح بشيء مماثل، لكن لاعب لديه خبرة وليس لديه سوابق في الإصابت والآثار السلبية، فإننا نعتبره أمرًا نفسيًا ونسمح له بالتعامل مع الطبيب الذي يراه مناسبًا".

وأكمل: "لكن مدة الإصابة طالت ولم يعد طارق في ظرف الأسابيع الخمسة التي حددها محمد أسامة طبيب النادي. وبدلًا من أن يعود يوم 10 أو 15 فبراير على حد أقصى، فإنه عاد يوم 5 مارس للتدريبات الجماعية، وهي فترة غياب كبيرة جدًا، الإصابة شديدة ولكنها لا تستدعي كل هذا الوقت".

وواصل: "في يوم عودته للتدريبات الجماعية، ركض طارق 8 كيلومترات أكثر من أي لاعب آخر، لكنه كان يشعر أنه غير جاهز. الجهاز الطبي رآه وقادر على التدرب، لكن الجانب النفسي كان يمنع اللاعب. ظل لا يشارك فترة ويكتفي بالتدريبات بطلب منه، ثم شارك كبديل في مباراة بترو أتليتكو، ولعب بعدها 8 مباريات دون مشكلة أو إصابات".

وأشار: "في مباراة إنبي حصل طارق على الإنذار الثالث وبالتالي تم إيقافه، وامتلك أسبوعًا كاملًا قبل المباراة التالية، قلنا أنها فرصة لإراحته. لكنه في غرفة خلع الملابس بعد المباراة طلب من فيريرا أن يحصل على أسبوع راحة ليسافر إلى المنصورة ويخضع للتأهيل هناك على أمور معينة في الملعب تنقصه".

وأردف: "فيريرا برتغالي ولم يسمع أن المنصورة بها مركز تأهيل، وبالتالي اعتبر أن طارق يطلب إجازة، فيريرا انزعج لأنه يرى أنه لا يوجد شيء اسمه علاج في المنصورة مع احترامي بالطبع للمنصورة التي أنحدر منها".

وأكمل: "في اليوم الثاني اجتمعت مع فيريرا وطارق وطلب الإجازة مجددا، لكن فيريرا اعترض على سفره للمنصورة، فطارق قال له إنه سيذهب إذًا إلى إسبانيا أو ألمانيا، وهذا شيء غريب أيضًا".

وتابع: "وافقنا واصطحبت طارق لـ مرتضى منصور رئيس النادي وشرحنا له الموقف، وأخبره أنه يحبه ويحترمه وليس لدينا مشكلة معه. طارق أخبره أنه يحتاج للعمل مع معد بدني يدعى روبين عمل سابقا مع صلاح. وبالتالي سلمناه جواز سفره ووافقنا على طلبه الذي نشره، لكنه لم ينشر موافقتنا على أن تكون تلك الرحلة العلاجية لمدة أسبوع فقط".

وأوضح: "الآن طارق متغيب منذ 50 يومًا، وفوجئت أن الورق نُشر ولا أفهم السبب، سيكون هناك تحقيق معه عند عودته. كنت أتواصل معه في البداية وكذلك محمد أسامة طبيب النادي، لكنه لم يوفر لنا أي بيانات أو تقارير، طلبت منه شخصيًا أن يبعث لي التقارير وقال لي حسنًا، لكنه لم يرسل".

وشدد: "المركب لن يقف على أحد. الزمالك يحترم لاعبيه وينتظر المثل من لاعبيه. النادي وقف معه وسمح بعودته في الوقت الذي أراده. إصابته زادت لأنه لم يُعرَض على الجهاز الطبي وعمل مع أشخاص غير مؤهلين لعلاجه، هذه الأمور ضايقت الجهاز الطبي للنادي".

واعترف: "كنت أتهرب من الحديث عن الأمر في الفترة الماضية، لأني شخصيًا لا أعرف ماذا يفعل. أريد أيضًا أن أؤكد أنني لا أقول إن طارق يتمارض أو يدعي الإصابة، هو كان مصابًا بالفعل لكنه تعافى. سيعود اليوم وسنرى".

وأشار: "لم نكن سنوافق على سفره دون إذن الجهاز الفني، ولم يكن سيطلب السفر لولا حصوله على الإنذار في مباراة إنبي. أخبرت فيريرا إن طارق من اللاعبين الذين لا يهربون أو يفتعلون مشاكل".

وأضاف: "طارق لم يذهب إلى المنتخب هذا العام وبالتالي من المفترض أن تركيزه 100% مع الزمالك. لدينا حالة استياء وسنرى مبرراته في التحقيق وسيُعرَض على الشؤون القانونية ومجلس الإدارة ولو كان للنادي حق سيأخذه. أما إذ ظهرت حسن نية اللاعب فمشكلته ستكون فنية مع المدرب فقط".

وأوضح: "كنت سأتجنب الحديث في هذا الأمر، لكنه تجنّب استخدام التصريح الذي حصل عليه وقام بنشره، لا أعرف ما الرسالة التي يريد بعثها للإعلام والجماهير، ذلك غير مقبول".

وأكد: "حتى لو كان عقده ممتد لعامين أو 3 كنا سنخضعه للتحقيق. لو كنا (زهقانين منه) لم نكن سنسمح له بالسفر من الأساس. الزمالك لديه دكتوراه في الشفافية في هذه الأمور".

وأتم: "على سبيل المثال، محمد أبو جبل عقده ينتهي وسيرحل ولكنه يشارك على حساب محمد عواد الذي يمتد عقده لـ 3 سنوات. لا يوجد أي تدخل في هوية من يشارك، ولا نضغط على اللاعبين ولا نشركهم ومثل هذه الأمور، لا نتعامل مع اللاعبين هكذا أبدًا".

وكان FilGoal.com قد علم في وقتٍ سابقأن طارق حامد مهدد بالغياب عن لقاء القمة بسبب عدم الحصول على الإذن الطبي من الطبيب المعالج الذي سافر له في إسبانيا.

وسبق أن صرّح طارق حامد لـ FilGoal.com: "أتواجد في إسبانيا حاليا للخضوع لتأهيل من الإصابة، والطبيب هو من سيحدد موعد عودتي".

وأضاف "بعد الفحوصات علمت أن وضع الإصابة لم يكن جيدا بسبب عودتي قبل الأوان في الفترة الأولى".

وأكمل "أخوض حاليا فترة التأهيل وسأعود لممارسة كرة القدم قريبا جدا".

وعانى طارق حامد من آلام في الركبة موضع إصابته القديمة.

لاعب الوسط البالغ 33 عاما خاض الموسم الجاري 18 مباراة فقط في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

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