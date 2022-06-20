محمد رضا "بوبو".. من الامتحان إلى المباراة و"أسلوبه يناسب الزمالك"

خطف محمد رضا "بوبو" لاعب وسط فيوتشر الأضواء في الدوري المصري هذا الموسم.

لاعب وادي دجلة السابق سجل 4 أهداف وصنع 3 في 18 مباراة مع فيوتشر.

وانتقل بوبو من وادي دجلة إلى فيوتشر مطلع الموسم على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي.

وتحدث FilGoal.com إلى مدربي اللاعب البالغ 21 عامًا للوقوف على أبرز مميزاته ونقاط ضعفه.

في البداية تواصلنا مع نصر عبد الحميد مدرب ناشئي وادي دجلة الذي قال: "انضم محمد رضا في بداياته لأكاديمية JMG قادمًا من الشرقية، قبل أن يلتحق بناشئي وادي دجلة".

وواصل: "رغم أنه مواليد 2000، لكنه كان يلعب مع فريق 1999، وأول مباراة له في قطاع ناشئي وادي دجلة كانت أمام الزمالك الذي تفوق علينا بنتيجة كبير في الدور الأول، لكننا رددنا لهم الهزيمة وفزنا برباعية سجل منها بوبو هدفًا كما قدّم تمريرتين حاسمتين على ما أتذكر".

وتابع: "حاولت فرض الانضباط والالتزام منذ الصغر بعدما تشاجر مع أحد زملائه في الفريق قبل مباراة إنبي واستبعدت الثنائي من المباراة".

وأكمل: "محمد موهبة جيدة أتمنى أن يواصل تقديم مستويات طيبة في الدوري المصري".

كما تواصل FilGoal.com مع أحمد عثمان مدرب ناشئي وادي دجلة الذي قال: "بوبو ظهر بشكل جيد في دوري الجمهورية أمام الأهلي والزمالك، وكان يشارك مع منتخبات الناشئين مع حمادة صدقي وعمرو أنور، هو لاعب طموح وأتوقع أن ينضم قريبا للأهلي أو الزمالك".

وكشف: "كان قريبًا بالفعل من الانتقال إلى الأهلي أثناء تواجد محمد عامر كرئيس لقطاع الناشئين، لكن ضعف المقابل المادي عرقل الصفقة".

كما تحدث FilGoal.com مع محمد جمال مدرب ناشئي وادي دجلة الذي أوضح: "بوبو يمتلك موهبة كبيرة، أعتقد أنه مؤهل لخطوة الاحتراف الخارجي وليس فقط التواجد في أفضل أندية مصر".

وأكمل: "يمتلك موهبة كبيرة للغاية ويستطيع اللعب في أكثر من مركز سواء الوسط الدفاعي أو صانع الألعاب أو الجناح أو رأس الحربة. وبالرغم من قصر قامته فإنه مميز في الكرات الهوائية ويقفز بشكل مرتفع، كما أنه يستطيع تسجيل الأهداف".

وأشار: "لديه مرونة تكتيكية كبيرة ويستمع لتعليمات مدربيه، كما يتحلى بمهارة جيدة وإصرار كبير على التطور. على المستوى الشخصي هو لاعب ملتزم ومنضبط وذلك يساعده داخل الملعب، يحب زملاءه ويدافع عنهم باستمرار، وكان يطلب مني أحيانًا إشراك بعض اللاعبين".

واسترجع موقفًا طريفًا: "في إحدى المباريات أمام الإنتاج الحربي كان لديه امتحان في الشرقية ورغم ذلك رفض الغياب عن الفريق وتواجد في المباراة بعد قدومه متأخرًا، ليشارك في آخر ربع ساعة ويسجل هدفًا بعد تأخرنا في النتيجة".

وشدد: "وادي دجلة أخرج لاعبين كثر في الفترة الأخيرة منهم محمد رضا ومحمد شريف وأحمد مصطفى وأحمد سعيد ومحمد هلال ومحمد محمود".

وبالوصول للفريق الأول، تواصل FilGoal.com مع محمد عبد الواحد مدرب الفريق الذي قال: "محمد رضا لاعب موهوب ولديه العديد من المزايا في الملعب، شارك في الدوري الممتاز عندما كان عمره 16 عامًا وعدة أشهر أعتقد. عند تصعيده للفريق الأول عقدت معه جلسة في المعسكر بالعين السخة رفقة محمد محمود وأخبرتهما أنهما مستقبل الفريق وأن يلعبا براحة دون ضغوط".

وتابع: "بوبو يمتلك حلولًا ويتحرك بين الخطوط بشكل رائع، هو لاعب واعد وصغير في السن وأتمنى أن تبتعد عنه الإصابات. يشبه محمد محمود، وطريقته مناسبة لنادي الزمالك".

وأكمل: "دائمًا ما أعطيه تعليمات حول الحفاظ على وزنه والنوم مبكرًا وأن يكون محترفًا داخل وخارج الملعب. لقد قدّم مباريات مميزة معنا مثل مواجهة أسوان خارج ملعبنا، كنا في موقف لا نحسد عليه، لكنه سجل هدفا مهما واستطعنا الانتصار على منافس مباشر لنا في صراع الهبوط وبقينا في الدوري".

وأوضح: "لعب مباريات عديدة مميزة أيضا أمام الأهلي والإسماعيلي في الإسماعيلي، هو لاعب مميز وأتمنى أن يتطور دفاعيًا، خصوصًا في التحولات الدفاعية، لأنه يستغرق حوالي 3 أو 4 ثوانٍ للاستجابة".

وأتم: "تواصلت مع الزمالك لانضمامه إليه منذ 3 سنوات لكن لم يستجب لي أحد، أعتقد أن انضمامه لمنتخب مصر مسألة وقت".

فهل نرى بوبو بقميص منتخب مصر قريبًا؟

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