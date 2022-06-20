مرتضى: الأهلي في الوقت الحالي يفعل مثل الزمالك سابقا.. ولذلك السبب طارق حامد هارب

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن الأهلي يعاني في الوقت الحالي من (دربكة) مثل وقت سابق للزمالك ويكرر ما كان يحدث.

وأشاد منصور بأداء لاعبي فريقه في مباراة القمة والتي انتهت أمام الأهلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الشمس: "عملت مبادرة روح رياضية في افتتاح قناة الزمالك، عمل مصطفى يونس ليس من أجل الكيد ولكن تأكيدا على أن الزمالك والأهلي عصب الرياضة المصرية، ونحاول قدر المستطاع منح رسالة إلى الجماهير".

وكشف مرتضى "الأهلي يعاني حاليا من (دربكة) داخل النادي، هناك فارق بين أهلي العام الحالي والعامين السابقين، الأهلي يفعل ما كان يفعله الزمالك سابقا بالمللي مثل تغيير مدربين في وسط الموسم وإصدار الكثير من البيانات والشكوى المستمرة".

وأضاف رئيس الزمالك "إذا لاحظتم عند اعتراضنا على إقامة القمة على ملعب السلام لأنه ملعب الأهلي وحضور الجماهير لم نصدر بيانا ولكن خاطبنا وزير الرياضة لإثبات الحالة وبسبب مقاطعتنا لرابطة الأندية وعدم اعترافي باتحاد الكرة أنا حر".

وتابع "لم أذهب للاعبين وأقل لهم خافوا وهذا ملعب الأهلي، هذا كلام غير صحيح ويشتتهم قبل مباراة هامة".

وشدد رئيس الزمالك "لعبنا أمام الأهلي منقوصين عدد من اللاعبين مثل الهارب طارق حامد، لماذا هارب؟ لأنه لا يصح أن يغيب 50 يوما دون إذن من النادي".

وواصل تصريحاته عن لاعب وسط الفريق "نفس الموقف كرره طارق حامد في مباراة الوداد بالمغرب، يجدد أو لا هو حر، الجميع أشاد بسيد نيمار وسيف جعفر ويوسف أسامة".

وينتهي تعاقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وبالحديث عن لقاء القمة أوضح "غاب عن الفريق سيسيه وسيف الجزيري، وإصابة حازم إمام والمثلوثي لدينا 9 غيابات على الأقل".

وأضاف "أما الأهلي فكان بكامل تشكيله وعلى ملعبه وفي النهاية الأهلي فاز بتعادله مع الزمالك".

وشدد مرتضى منصور "المكسب من لقاء القمة خروج المباراة بروح رياضية محترمة بين لاعبي وجماهير الفريقين".

وكشف رئيس الزمالك "سددنا 25 مليون متأخرة من مستحقات اللاعبين ومتبقي أقل من 16 مليون فقط، وانتهينا من مستحقات ماريتمو منذ فترة ولكن رفضت الإعلان قبل منح لاعبي الفريق مستحقاتهم المتأخرة".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته "الزمالك ينتظر 80 مليون جنيه قيمة مصطفى محمد، و50 مليون جنيه غرامة كهربا وأيضا 54 مليون من البنك الأهلي بالإضافة إلى 70 مليون جنيه من الشركة الراعية بنهاية الشهر الجاري".