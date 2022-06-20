شيكابالا يتحدث عن طلب فيريرا ولقطة ديانج.. ورسالة إلى الجماهير واللاعبين المنتهية عقودهم

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك عن سعادته بأداء اللاعبين في مواجهة الأهلي.

وتعادل الزمالك أمام الأهلي بهدفين لكل منهما في المباراة المؤجلة من الجولة 20 بمسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.

وقال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "أشكر مجلس الإدارة قبل أي شيء بسبب توفير مستحقات اللاعبين قبل المباراة، كلمة السر في المباراة كانت جمهور الزمالك الذي حضر وكانت لديه الثقة في أي لاعب يشارك".

وشدد قائد الزمالك "كنا نسعى لتحقيق النقاط الثلاثة ولكن لم يحدث نصيب، أطالب جماهير الزمالك بدعم الفريق، ذلك هو الفريق الذي حصد لقب الدوري الموسم الماضي نريد الدعم حتى آخر مباراة".

وأضاف "نعلم أن هناك تقصير حدث في بعض الأوقات ولكن أريد من جماهير الزمالك الصبر، نريد أن نكون على قلب رجل واحد حتى النهاية".

وتابع شيكابالا "الزمالك دائما نكسب بعرقنا، لا توجد لدينا أي مساعدات أخرى خارجية".

وعن مشاركته كبديل في المباريات الأخيرة أوضح "فيريرا تحدث معي منذ فترة عن رغبته في نزولي لقلب المباريات، اشتغلت على نفسي الفترة الماضية لتحقيق ذلك".

وشارك شيكابالا كبديل في مباراة القمة ونجح في صناعة هدف وتسجيل آخر.

وكشف قائد الزمالك "تحدثت مع أمير مرتضى في معسكر الفريق قبل المباراة أنه لأول مرة منذ فترة بعيدة أن يدخل الزمالك اللقاء بدون مشاكل خارج كرة القدم، لذلك كان هدفنا تحقيق الفوز".

وشدد "لو كان لدينا بعض الحظ كانت كرة إمام عاشور داخل الشباك ولكن قدر الله وما شاء الله فعل سنبني على تلك المباراة للقاءات المقبلة".

وبالحديث عن منحه قميصه لأليو ديانج عقب اللقاء أوضح "في النهاية نحن لاعبون أخوة، لأول مرة منذ فترة طويلة لا توجد تجاوزات في المدرجات من جماهير الزمالك أو الأهلي وبالتأكيد لن يحدث من اللاعبين، شاهدنا الجماهير خرجت سويا عقب اللقاء".

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وتابع "تحدثت مع مصطفى شوبير قبل اللقاء وطالبته بعدم التركيز مع أي شخص يتحدث عنه بصورة سلبية لأنه حارس مرمى جيد وموهوب ونتمنى أن نراه نجم مصر في الفترة المقبلة".

ووجه شيكابالا رسالة للاعبين المنتهية عقودهم قائلا: "رسالتي للاعبين الذين ستنتهي عقودهم أنهم يعلمون كيف تحبهم جماهير الزمالك وباب النادي مفتوح، تحدثت منذ فترة مع بنشرقي وأبلغته أن اللاعبين يحبونه وهو يعلم جيدا ارتباط الجماهير به".

وأضاف "لو لا قدر الله لم يستمر بنشرقي مع الزمالك فهو يعلم جيدا كيف تحبه الجماهير، ونحترمه على الأداء بتلك الروح حتى النهاية".

وينتهي تعاقد كل من أشرف بنشرقي ومحمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد أوناجم بنهاية الموسم الجاري.

واختتم شيكابالا تصريحاته "رسالتي للاعبين الناشئين إنه حتى الآن لم يفعلوا شيئا، الجماهير ترى فيهم أمل وعليهم التعلم من اللاعبين الكبار ليكونوا قدون للناشئين من بعدهم".

ورفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة من 21 مباراة بينما الأهلي ثالثا بـ41 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

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