خبر في الجول – ظهور اسم جاريكا ضمن المرشحين لمنتخب مصر.. وسبب ابتعاده عن الفراعنة

ظهر اسم الأرجنتيني ريكاردو جاريكا على طاولة المرشحين لمنتخب مصر، لكن التعاقد معه يظل صعبًا.

وعلم FilGoal.com أن اسم جاريكا كان مطروحًا لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

لكن رغبة جاريكا في الاستمرار مع منتخب بيرو جعلت من التعاقد معه أمرًا صعبًا.

وانتهى عقد جاريكا مع بيرو بعد أن فشل في التأهل لكأس العالم 2022 وسقوطه بركلات الجزاء الترجيحية أمام أستراليا قبل أسبوع في الملحق العالمي.

ويرغب الاتحاد البيروفي في تجديد عقد جاريكا ليستمر معه حتى كأس العالم 2026.

على جانب آخر ذكرت شبكة ESPN قبل ساعات قليلة أن منتخب قطر دخل على الخط.

وذكر تقرير ESPN أن عرضًا ماديًا ضخمًا قد يُبعد جاريكا عن بيرو، إذ ترغب قطر في انتدابه لتدريب منتخبها بعد كأس العالم 2022.

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة La República البيروفية أن جاريكا وضع اشتراطات لاستمراره مع بيرو.

وطلب جاريكا، وفقًا للصحيفة البيروفية، إعادة هيكلة نظام كرة القدم في بيرو، وألا يكون التركيز على المنتخب الوطني فقط، وأن التأهل لكأس العالم حتى لو كان قد حدث فإنه لا يغني عن تطوير الأندية، مع ضرورة تحسين جودة الملاعب والاهتمام ببطولات الناشئين.

وأوضح التقرير أن جاريكا محبط بعد أن عجز عن الوصول لكأس العالم.

ويعد جاريكا معشوقًا للجماهير البيروفية بعد أن قاد المنتخب للتأهل إلى كأس العالم في 2014 بعد غياب دام منذ نسخة 1978.

جاريكا (64 عامًا) تولى تدريب بيرو منذ 2015، وقادهم لوصافة كوبا أمريكا 2019، بالإضافة إلى المركز الثالث في نسخة 2015.

واحتلت بيرو المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، ليخوض الملحق أمام أستراليا خامس آسيا، لكنه خسر بركلات الجزاء الترجيحية.

وسبق لـ جاريكا تمثيل منتخب الأرجنتين كلاعب بين 1981 و1986، لكنه لم يتواجد في قائمة كأس العالم رفقة دييجو مارادونا.

وتولى جاريكا في مسيرته التدريبية قيادة العديد من الأندية، أبرزها فيليز سارسفيلد الذي فاز معه بالدوري الأرجنتيني، وأونيفيرسيتاريو دي ديبورتس الذي فاز معه بالدوري البيروفي.

ويبحث منتخب مصر عن مدير فني أجنبي لتعويض إيهاب جلال الذي تم توجيه الشكر له.

ويعد البرتغالي كارلوس كيروس أولوية للاتحاد المصري لكرة القدم، في انتظار رده بشأن موقفه من العودة لقيادة الفراعنة.

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