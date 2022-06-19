آس: ميلان ينضم للمهتمين بضم مارسيلو

قدم نادي إيه سي ميلان عرضا لضم البرازيلي مارسيلو بعد انتهاء تعاقد مع ريال مدريد، حسبما كشفت صحيفة آس الإسبانية.

وينتظر مارسيلو بهدوء قبل اتخاذ قراره بخصوص وجهته المقبلة.

ويمتلك مارسيلو أكثر من عرض من داخل وخارج أوروبا أيضا.

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ويبلغ عرض ميلان ثلاثة ملايين يورو وهو ما يعادل نصف ما كان يتقاضاه في ريال مدريد

ويبدو أن البرازيلي غير مقتنع باللعب في صفوف ميلان بهذا الراتب.

ولن يستسلم ميلان بخصوص التعاقد مع اللاعب وسيحسن عرضه لـ مارسيلو من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت.

مسيرة إعجازية

مارسيلو (34 عامًا) بدأ مسيرته في فلومينينسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد دون ضوضاء في يناير 2007 مقابل 6 ملايين يورو، ولن يغادره حتى 15 عامًا تالية.

وخاض مارسيلو 545 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 103.

كما بات مارسيلو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد بواقع 25 لقبًا جاءت كالآتي:

6 دوري إسبانيا

5 دوري أبطال أوروبا

2 كأس ملك إسبانيا

5 كأس السوبر الإسباني

3 كأس السوبر الأوروبي

4 كأس العالم للأندية

كما قضى مارسيلو موسمه الأخير في النادي كقائدٍ أول للفريق بعد رحيل سيرخيو راموس في الصيف الماضي.

ويمتلك مارسيلو العديد من اللحظات الرائعة بقميص ريال مدريد، أشهرها دخوله كبديل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 وتغيير شكل اللقاء وتسجيل الهدف الثالث في الوقت الإضافي.

كما تألق مارسيلو في نهائي 2018 أمام ليفربول وصنع هدفين، بعد أن كان قد صنع هدفًا بطريقة رائعة في نهائي 2017 أمام يوفنتوس.

ومن أهم أهداف مارسيلو بقميص ريال مدريد تسديدته من خارج منطقة الجزاء في شباك بايرن ميونيخ بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

كما سجل هدف ريال مدريد الثالث في شباك يوفنتوس بذهاب ربع نهائي نفس النسخة من المسابقة.

وكان مارسيلو حاسمًا في لقب الدوري 2017 بهدفه المتأخر في شباك فالنسيا قبل 3 جولات على النهاية.

ولا يزال مستقبل مارسيلو غامضًا بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، ما بين الاعتزال نهائيًا أو مواصلة رحلته مع كرة القدم.

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