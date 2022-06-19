تقرير: رونالدو يخطط لجمع ألفيش ومارسيلو في بلد الوليد

الأحد، 19 يونيو 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

داني ألفيش ومارسيلو

يخطط رونالدو دا ليما نجم البرازيل السابق ومالك نادي بلد الوليد لجمع داني ألفيش ومارسيلو في فريقه خلال الموسم المقبل وفقا للصحفي رافاييل رييس الإسباني.

بلد الوليد كان قد صعد رسميا لدوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي بعد احتلاله المركز الثاني في جدور ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبنهاية الموسم الجاري، انتهت عقود كل من مارسيلو مع ريال مدريد وداني ألفيش مع برشلونة ولم تعرض أنديتهم تمديد العقود.

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خطة رونالدو لم تأتي بناء على رغبة المدرب باكيتا ولكن بناء على رغبة شخصية منه.

السبب الأول هو اعتقاده بأن مارسيلو(34 عاما) وألفيش(39 عاما) سيشكلا دعما كبيرا للفريق حتى في ظل تقدمهم في السن.

كما أن رونالدو يرى بأن ضم نجمين مثلهم سيكون بمثابة تسويق كبير للنادي واسمه وجذب المزيد من الرعاة.

العائق الوحيد أمام رونالدو هو رواتب اللاعبين لأنه لا يريد كسر سقف الرواتب في النادي وانضمامهم قد ياعني عدم ضم الفريق بأي عناصر أخرى.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى عدم رغبة مارسيلو في مغادرة أوروبا أو العودة للبرازيل لأنه يريد أن يكون قريبا من إينزو إبنه الذي يلعب مع فريق الشباب في ريال مدريد، وهذا ما قد يتحقق حال انضمامه لبلد الوليد لأن المسافة بينها وبين مدريد تبلغ ساعتين ونصف بالسيارة.

ألفيش أيضا يريد أن لا يفقد مكانه في منتخب البرازيل لكي بشارك في كأس العالم 2022 ويريد أن يلعب باستمرارية وفي مستوى عال من المنافسة.

ألفيش كان قد عاد إلى برشلونة في شهر يناير الماضي بعقد حتى نهاية الموسم، وشارك خلاله مع الفريق في 16 مباراة بجميع البطولات وتمكن من تسجيل هدف وصناعة ثلاثة.

بينما شارك مارسيلو في الموسم الماضي مع ريال مدريد في 17 مباراة وصنع خلالهم هدفين.

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