يد - فيزبريم يخسر برونزية دوري أبطال أوروبا رغم تألق يحيى خالد

تألق يحيى خالد نجم فيزبريم المجري لكن فريقه خسر مباراة الميدالية البرونزية بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وخسر فيزبريم من كييل الألماني في مباراة تحديد المركز الثالث برميات الترجيح، بعد مباراة مثيرة للغاية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 34-34.

وسجل يحيى خالد 8 أهداف من 10 محاولات على المرمى، بنسبة نجاح بلغت 80%، كما صنع أكثر من هدف لفريقه.

وأهدر الدولي المصري رمية ترجيح ارتدت من عارضة الدنماركي نيكلاس لاندن حارس كييل الذي تصدى لرميتين وتألق خلال اللقاء.

كان فيزبريم قد خسر من كيلسيه البولندي في نصف النهائي بنتيجة 37-35.

ويلعب برشلونة الإسباني الذي يضم علي زين ضد كيلسيه البولندي المباراة النهائية في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد الفوز على كييل الألماني بنتيجة 34-30.

وشارك علي زين مع برشلونة في بعض فترات المباراة.

المباراة ستكون الأخيرة لـ علي زين مع برشلونة قبل انتقاله إلى دينامو بوخارست الروماني.

جدير بالذكر أن برشلونة حقق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وظفر بها إجمالا خمس مرات عبر تاريخه.

كما أن برشلونة هو أكثر المتوجين باللقب عبر التاريخ بواقع 10 مرات.

وانتقل زين إلى برشلونة يوليو الماضي قادمًا من صفوف الشارقة لمدة موسم فقط.

ووقع صاحب الـ35 عاما مع نادي دينامو بوخسارت لمدة موسمين أي حتى 2024.

وينضم زين إلى الثنائي المصري ممدوح هاشم وأحمد خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق الروماني الموسم الحالي.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخاريست الروماني صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخارست.

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