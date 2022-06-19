رفع أثقال - مصر تختتم بطولة العالم للشباب بـ 14 ميدالية متنوعة
الأحد، 19 يونيو 2022 - 17:07
كتب : FilGoal
اختتمت البعثة المصرية منافساتها في بطولة العالم للشباب بـ 14 ميدالية متنوعة والتي أقيمت في المكسيك.
وحلت مصر في المركز الثالث برصيد 14 ميدالية خلف كازاخستان المتصدرة بـ 21 ميدالية وكولومبيا صاحبة الـ19 ميدالية.
وحقق الرباع محمود حسني ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات تحت 89 كجم، إذ حقق ذهبيات الخطف والنتر والمجموع.
بينما في منافسات السيدات حققت نورا عصام ثلاث فضيات تحت 55 كجم.
كما حققت حنين أحمد ميداليتين فضيتين في منافسات النتر والمجموع تحت 59 كجم.
وحصدت رحمة أحمد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات تحت 76 كجم.
وأخيرا حققت شمس محمد ثلاث ميداليات برونزية لوزن تحت 81 كجم.
وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بتهنئة اتحاد رفع الأثقال على نتائج بطولة العالم للشباب.
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