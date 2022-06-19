مصدر من الأهلي لـ في الجول: طفل الإسماعيلي يعبر للمرحلة الثانية من اختبارات الناشئين

قرر المسؤولون عن اختبارات قطاع الناشئين في الأهلي خضوع الطفل كريم محمود عبد الوهاب لاختبار ثاني يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك بعدما خضع اللاعب لاختبارات القبول في قطاع الناشئين في الأهلي اليوم الأحد.

وكشف مصدر من قطاع الناشئين في الأهلي لـFilGoal.com: "يرى المسؤولين عن الاختبارات في الأهلي أن اللاعب ظهر بشكل جيد وبالتالي سيخوض الاختبار الثاني يوم الجمعة، وذلك بسبب قدومه للنادي صباح اليوم بعد فترة سفر استمرت لعدة ساعات طويلة وتعرضه للإرهاق، ما يصعب من الحكم عليه".

وأضاف "وتقام اختبارات الناشئين في الأهلي على عدة مراحل لتصفية اللاعبين لاختيار المجموعة التي ستنضم للفريق للأحمر".

وخضع الطفل كريم محمود عبد الوهاب لاختبارات الناشئين في النادي الأهلي، بعد واقعة ظهوره في اختبارات الإسماعيلي مرتديا قميص الفريق الأحمر.

ولبى الأهلي رغبة الطفل كما كشف النادي الأحمر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ليخضع لاختبارات الناشئين في الأهلي تحت إشراف خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطفال وهو يرتدي قميص الأهلي أثناء ذهابه لخوض اختبارات قبول الناشئين في الإسماعيلي.

قبل أن يطلب منه أمن النادي تبديل قميص الأهلي بقميص آخر لونه أصفر قبل خوض الاختبارات.

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