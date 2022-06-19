كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم في برج العرب

حصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على موافقة الجهات الأمنية بشأن حضور الجماهير للبطولة الدولية الودية وتصفيات كأس العالم على صالة برج العرب.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في برج العرب من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

كما يلعب منتخب مصر بطولة دولية ودية أمام منتخبات الأردن ورواندا وأوغندا وتنطلق يوم 21 من شهر يونيو الجاري.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور الجماهير مجانا للبطولة الدولية بكامل سعة صالة برج العرب بالإسكندرية وبدون كشوفات خاصة.

فيما سيتم السماح للجماهير بدخول مباريات تصفيات كأس العالم من خلال شركة تذكرتي والتي ستعلن عن التذاكر ومنافذ البيع لحجز المباريات لاحقا.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.

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