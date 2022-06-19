كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم في برج العرب

الأحد، 19 يونيو 2022 - 16:33

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لرجال كرة السلة

حصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على موافقة الجهات الأمنية بشأن حضور الجماهير للبطولة الدولية الودية وتصفيات كأس العالم على صالة برج العرب.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في برج العرب من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

كما يلعب منتخب مصر بطولة دولية ودية أمام منتخبات الأردن ورواندا وأوغندا وتنطلق يوم 21 من شهر يونيو الجاري.

أخبار متعلقة
حوار في الجول – سلة.. مدرب الاتحاد: هذه فلسفتي التي أريد تطبيقها.. وموقف ديكسون كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقد ياسر صالح كرة سلة - بطل إفريقيا مديرا فنيا لفريق الاتحاد كرة سلة - مدحت وردة لـ في الجول: أنس أسامة موهبة لا مثيل لها.. وهذا ما ينقصه للوصول إلى العالمية

ووافقت الجهات الأمنية على حضور الجماهير مجانا للبطولة الدولية بكامل سعة صالة برج العرب بالإسكندرية وبدون كشوفات خاصة.

فيما سيتم السماح للجماهير بدخول مباريات تصفيات كأس العالم من خلال شركة تذكرتي والتي ستعلن عن التذاكر ومنافذ البيع لحجز المباريات لاحقا.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.

اقرأ أيضا

ليفربول يعلن ثالث صفقاته

20 كاميرا لنقل مباراة القمة

أبرز أرقام القمة في القرن الـ 21

هشام صلاح يوضح حقيقة عروض الأهلي والزمالك

كرة سلة مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تنس – أنس جابر تكتب التاريخ وتحصد لقب بطولة برلين.. وتخطف القلوب بعد المباراة اسكواش - وادي دجلة يحصد لقب الدوري المصري يد - فيزبريم يخسر برونزية دوري أبطال أوروبا رغم تألق يحيى خالد رفع أثقال - مصر تختتم بطولة العالم للشباب بـ 14 ميدالية متنوعة كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقد ياسر صالح 8 أسماء لاختيار اثنين.. المرشحون لحمل علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط تنس - أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة برلين خبر في الجول – كرة يد.. مجدي أبو المجد ينافس مدرب تشيلي على قيادة الزمالك
أخر الأخبار
كوريير ديلو سبورت: بنفيكا ينافس برشلونة ويوفنتوس على ضم دي ماريا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تنس – أنس جابر تكتب التاريخ وتحصد لقب بطولة برلين.. وتخطف القلوب بعد المباراة 9 دقيقة | رياضات أخرى
آس: ميلان ينضم للمهتمين بضم مارسيلو 11 دقيقة | ميركاتو
رئيس مانشستر يونايتد يقتحم استعدادات الجماهير المحتجة: حرقنا مليار جنيه استرليني.. والمال موجود 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اللقب الأول.. السعودية تقهر أوزبكستان في عقر دارها وتحصد كأس آسيا تحت 23 44 دقيقة | الوطن العربي
بلدية المحلة لـ في الجول: أحمد عبد الرؤوف مدربا جديدا للفريق ساعة | الدرجة الثانية
اسكواش - وادي دجلة يحصد لقب الدوري المصري ساعة | رياضات أخرى
يد - فيزبريم يخسر برونزية دوري أبطال أوروبا رغم تألق يحيى خالد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني