خبر في الجول - اجتماع بين وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة لعلاج الأزمات المختلفة

الخميس، 16 يونيو 2022 - 13:10

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

ويصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة عددا من القرارات الهامة في الرابعة من عصر اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن أشرف صبحي وزير الرياضة مجتمع في الوقت الحالي بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي يناقش متابعة تحقيقات وزارة الرياضة في أزمة اتحاد الكرة وزارة الرياضة لـ في الجول: طالبنا بمنح صلاح جواز سفر دبلوماسي خبر في الجول – تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا بعد مطلب الأهلي.. لجنة من وزارة الرياضة تزور النادي ثم اتحاد الكرة

ويناقش وزير الرياضة، مجلس الاتحاد برئاسة جمال علام كيفية علاج الأزمات المختلفة.

ويسعى أشرف صبحي للاطلاع على خطط مجلس إدارة الاتحاد للفترة المقبلة وكيفية التعامل مع ملف منتخب مصر لإبداء الرأي والمشورة.

ويتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري عقب الاجتماع لمقر الاتحاد بالجبلاية لعقد جلسة أخرى داخلية يتم بعدها إصدار القرارات.

وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد بصدد إعلان "قرارات مصيرية" في الرابعة من عصر اليوم الخميس. (من هنا)

ومن بين تلك القرارات قد تشمل هوية رئيس لجنة الحكام القادم والمدير الفني للمنتخب الأولمبي.

كما تمتد القرارات لإعلان مصير إيهاب جلال.

وكان FilGoal.com قد علم في وقتٍ سابق أن اتحاد الكرة تواصل مع البرتغالي كارلوس كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

ويعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على حسم ملف المدرب في أسرع وقت، خصوصًا أن كيروش لم يغلق الباب في وجه منتخب مصر.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

كما صرح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق بخصوص ملف الحكام: "نفاوض خبير تحكيم أجنبي للمساعدة في تطوير منظومة التحكيم في مصر".

وأضاف "وهذا بالاتفاق مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأكمل "كما قرر اتحاد الكرة استمرار عصام عبد الفتاح في منصبه كمسؤول أول عن التحكيم حتى نهاية الموسم الجاري".

اقرأ أيضا:

الإعلان عن جدول الدوري الإنجليزي

مواجهات نارية مبكرة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

مدرب كوت ديفوار السابق يوافق على تدريب مصر

عرض مدرب توتنام السابق على الأهلي

الكشف عن مهمة عمرو محب بعد رحيل موسيماني

أشرف صبحي وزير الرياضة مجلس الاتحاد جمال علام حازم إمام
نرشح لكم
معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك.. جاهزية متولي وعودة أشرف وأفشة مدرب مصر – الذي شاهد وميضًا يصعد إلى السماء.. من هو باتريس بوميل المرشح لقيادة الفراعنة أفشة يوجه رسالة وداعية لـ موسيماني مران الأهلي - حمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية.. وموعد انتظام معلول مرجان: نواجه أزمة متابعة وصيانة في أرضية الملاعب.. ونموذج التتش جيد لملاعب الأندية مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي خبر في الجول - عرض نونو سانتو على الأهلي.. ومطالب مالية ضخمة تعيق الاتفاق في الجول يكشف سبب تواجد مترجم موسيماني بعد رحيله.. "منصبه أكبر من الترجمة"
أخر الأخبار
هاري كين: إقامة كأس العالم في الشتاء أفضل من الصيف 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك يضم شريف الشرقاوي لأربعة مواسم 47 دقيقة | رياضات أخرى
اسكواش - الكشف عن مجموعات السلسلة الختامية ساعة | رياضات أخرى
يوفنتوس يمدد عقد مدافعه حتى 2025 ساعة | الكرة الأوروبية
موعد الإعلان عن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك - في عيد ميلاده الـ 55.. هل تعرف يورجن كلوب جيدا؟ ساعة | كويز في الجول
لا ليجا ترد على اتهامات بيريز: لم نضغط على برشلونة وجوان لابورتا من أجل اتفاق CVC 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقارير: ليفربول نجح في ضم بديل ترينت 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني