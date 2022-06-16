خبر في الجول - اجتماع بين وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة لعلاج الأزمات المختلفة

يجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

ويصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة عددا من القرارات الهامة في الرابعة من عصر اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن أشرف صبحي وزير الرياضة مجتمع في الوقت الحالي بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

ويناقش وزير الرياضة، مجلس الاتحاد برئاسة جمال علام كيفية علاج الأزمات المختلفة.

ويسعى أشرف صبحي للاطلاع على خطط مجلس إدارة الاتحاد للفترة المقبلة وكيفية التعامل مع ملف منتخب مصر لإبداء الرأي والمشورة.

ويتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري عقب الاجتماع لمقر الاتحاد بالجبلاية لعقد جلسة أخرى داخلية يتم بعدها إصدار القرارات.

وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد بصدد إعلان "قرارات مصيرية" في الرابعة من عصر اليوم الخميس. (من هنا)

ومن بين تلك القرارات قد تشمل هوية رئيس لجنة الحكام القادم والمدير الفني للمنتخب الأولمبي.

كما تمتد القرارات لإعلان مصير إيهاب جلال.

وكان FilGoal.com قد علم في وقتٍ سابق أن اتحاد الكرة تواصل مع البرتغالي كارلوس كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

ويعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على حسم ملف المدرب في أسرع وقت، خصوصًا أن كيروش لم يغلق الباب في وجه منتخب مصر.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

كما صرح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق بخصوص ملف الحكام: "نفاوض خبير تحكيم أجنبي للمساعدة في تطوير منظومة التحكيم في مصر".

وأضاف "وهذا بالاتفاق مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأكمل "كما قرر اتحاد الكرة استمرار عصام عبد الفتاح في منصبه كمسؤول أول عن التحكيم حتى نهاية الموسم الجاري".

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