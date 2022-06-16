مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول يكشف عن قرارات "مصيرية" محتملة لمؤتمر الخميس

أوضح مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن "قرارات مصيرية" قد يتم الإعلان عنها اليوم الخميس.

الاتحاد المصري وجّه دعوة لوسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي اليوم الخميس في تمام الرابعة عصرًا.

وعلم FilGoal.com من داخل مصدر في اتحاد الكرة أن القرارات "قد تشمل هوية رئيس لجنة الحكام القادم والذي قد يكون أجنبيًا".

وأوضح المصدر كذلك: "كما قد يتم الإعلان عن هوية المدير الفني للمنتخب الأولمبي".

وأتم: "قد تمتد القرارات لإعلان مصير إيهاب جلال".

وخلا منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي منذ توجيه الشكر لـ شوقي غريب بعد انتخاب المجلس الحالي.

كما يعمل اتحاد الكرة على إيجاد مدير فني أجنبي لتعويض إيهاب جلال الذي قاد الفراعنة في 3 مباريات.

وكان FilGoal.com قد علم في وقتٍ سابق أن اتحاد الكرة تواصل مع البرتغالي كارلوس كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

ويعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على حسم ملف المدرب في أسرع وقت، خصوصًا أن كيروش لم يغلق الباب في وجه منتخب مصر.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

كما صرح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق بخصوص ملف الحكام: "نفاوض خبير تحكيم أجنبي للمساعدة في تطوير منظومة التحكيم في مصر".

وأضاف "وهذا بالاتفاق مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأكمل "كما قرر اتحاد الكرة استمرار عصام عبد الفتاح في منصبه كمسؤول أول عن التحكيم حتى نهاية الموسم الجاري".

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