مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي

كشف مصدر مقرب من الفرنسي باتريس بوميل، عن تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم معه في الأيام الماضية.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة تواصل بالفعل مع بوميل خلال الأيام السابقة".

وأضاف: "بوميل وافق على شروط الاتحاد المصري لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب".

وتابع: "ننتظر الآن القرار الأخير لاتحاد الكرة سواء باختياره أو اختيار مدرب آخر".

وكشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة في وقتٍ سابق عن تولي حازم إمام ومحمد بركات ملف البحث عن مدير فني أجنبي.

ولم يصدر اتحاد الكرة حتى اللحظة قرارًا بشأن إيهاب جلال الذي سافر في إجازة عقب نهاية التوقف الدولي الذي شهد خسارته مرتين أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية، مع فوزه على غينيا في أولى جولات تصفيات أمم إفريقيا.

من هو بوميل

بوميل (44 عامًا) قاد منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2021، وودع المسابقة أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وعمل بوميل لسنوات طويلة كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في تدريب زامبيا، وكوت ديفوار، والمغرب.

وساهم بوميل، ضمن جهاز رينار، في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2012 رفقة زامبيا، ثم تكرار الإنجاز مع كوت ديفوار في 2015.

وأشرف بوميل على تدريب المنتخب المغربي الأولمبي أثناء تواجده في جهاز رينا للمنتخب الأول.

وقاد بوميل منتخب كوت ديفوار في 20 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل 5 وخسر مثلها.

وعجز بوميل عن إيصال كوت ديفوار للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 وخسر بطاقة التأهل لصالح الكاميرون في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ورحل بوميل عن تدريب كوت ديفوار في شهر أبريل الماضي، ولم يتول تدريب أي منتخب أو فريق آخر من وقتها.

التواصل مع كيروش

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن تواصل اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش لاستطلاع إمكانية عودته لتولي تدريب الفراعنة.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة تواصل مع كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة.

ويتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ملف الأمور الفنية بصلاحية كاملة، ويدير ملف البحث عن مدرب أجنبي.

ويعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على حسم ملف المدرب في أسرع وقت، خصوصًا أن كيروش لم يغلق الباب في وجه منتخب مصر.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

كيروش (69 عامًا) تولى تدريب مصر خلفًا لـ حسام البدري في سبتمبر الماضي، وقاد الفراعنة في تصفيات كأس العالم، وكأس العرب، وكأس الأمم الإفريقية.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

واحتلت مصر المركز الرابع في كأس العرب، كما حلت ثانية في كأس الأمم الإفريقية، وخسرت مقعد كأس العالم في اللقاء الحاسم أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

ولم يتوصل كيروش والاتحاد المصري لاتفاق بالاستمرار، ليرحل البرتغالي ويعوضه إيهاب جلال.

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