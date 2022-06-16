في الجول يكشف سبب تواجد مترجم موسيماني بعد رحيله.. "منصبه أكبر من الترجمة"

تواجد عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي على مقاعد بدلاء الفريق في مواجهة إيسترن كومباني في الدوري رغم رحيل المدرب الجنوب إفريقي.

وكان بيتسو موسيماني قد رحل عن الأهلي بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين بالإضافة إلى رحيل مساعديه.

ورغم ذلك ظهر محب في فوز الأهلي على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بمسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن استمرار عمرو محب مترجم موسيماني يأتي لأن دوره أكبر من الترجمة، حيث يشغل منصب مسؤول العلاقات الدولية وتنمية المهارات في قطاع كرة القدم.

وأخطرت إدارة الأهلي عمرو محب باستمراره في الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان.

كذلك يتولى عمرو محمد مهمة الترجمة للاعبين المحترفين في الفريق بجانب ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

ويتواجد الثلاثي بيرسي تاو وأليو ديانج ولويس ميكيسوني مع الأهلي الذي بدأ رحلة البحث عن مدير فني جديد.

وقد يستمر محب مع الجهاز الفني الجديد وفقا للمدير الفني القادم إذ كان يجيد اللغة التي يتحدث بها ووافق مترجم الأهلي على ذلك. حيث يتولى محب الترجمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ويبقى محب حلقة الوصل بين الجهاز الفني واللاعبين الأجانب لحين الاستقرار بشكل نهائي على المدرب الجديد.

وكان FilGoal.com قد علم أن الثلاثي روي فيتوريا ورودي جارسيا ويانيك فيريرا هم المرشحون الأبرز لتولي القيادة.

وفتح الأهلي باب التفاوض مع المدربين الثلاثة لتولي أحدهم قيادة الفريق خلفا لموسيماني.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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