مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاوض خبير تحكيم أجنبيا لتطوير المنظومة.. وموقف عبد الفتاح

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 18:34

كتب : بسام أبوبكر

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

اتخذ اتحاد كرة القدم المصري خطوة من أجل تطوير منظومة التحكيم في مصر.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "نفاوض خبير تحكيم أجنبي للمساعدة في تطوير منظومة التحكيم في مصر".

وأضاف "وهذا بالاتفاق مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم".

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وأكمل "كما قرر اتحاد الكرة استمرار عصام عبد الفتاح في منصبه كمسؤول أول عن التحكيم حتى نهاية الموسم الجاري".

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة العديد من الأمور الهامة أبرزها مصير إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر.

على أن يتم الإعلان عن قرارات اتحاد الكرة عقب نهاية الاجتماع مباشرة.

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