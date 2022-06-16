جدول ليفربول في الدوري الإنجليزي.. مباريات نارية مبكرة والدربي بالجولة السادسة

الخميس، 16 يونيو 2022 - 10:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول × أرسنال

تنتظر ليفربول الذي يضم محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي مباريات نارية مبكرة في المسابقة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويصطدم ليفربول بفريق مانشستر يونايتد مبكرا في الجولة الثالثة على ملعب أولد ترافورد.

بينما تشهد الجولة السادسة دربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

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ويحل ليفربول ضيفا أيضا على تشيلسي في الجولة الثامنة قبل أن يواجه أرسنال بالجولة العاشرة ثم مانشستر سيتي في الجولة الحادية عشر.

وجاءت مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي بالدور الأول كالآتي كالآتي:

الجولة الأولى: فولام خارج ملعبه (السبت 6 أغسطس)

الجولة الثانية: كريستال بالاس في أنفيلد (السبت 13 أغسطس)

الجولة الثالثة: مانشستر يونايتد خارج ملعبه (السبت 20 أغسطس)

الجولة الرابعة: بورنموث في أنفيلد (السبت 27 أغسطس)

الجولة الخامسة: نيوكاسل في أنفيلد (الأربعاء 31 أغسطس)

الجولة السادسة: إيفرتون خارج ملعبه (السبت 3 سبتمبر)

الجولة السابعة: ولفرهامبتون في أنفيلد (السبت 10 سبتمبر)

الجولة الثامنة: تشيلسي خارج ملعبه (السبت 17 سبتمبر)

الجولة التاسعة: براتيون في أنفيلد (السبت 1 أكتوبر)

الجولة العاشرة: أرسنال خارج ملعبه (السبت 8 أكتوبر)

الجولة 11: مانشستر سيتي في أنفيلد (السبت 15 أكتوبر)

الجولة 12: وست هام في أنفيلد (الأربعاء 19 أكتوبر)

الجولة 13: نوتنجهام فورست خارج ملعبه (السبت 22 أكتوبر)

الجولة 14: ليدز يونايتد في أنفيلد (السبت 29 أكتوبر)

الجولة 15: توتنام خارج ملعبه (السبت 5 نوفمبر)

الجولة 16: ساوثامبتون في أنفيلد (السبت 12 نوفمبر)

الجولة 17: أستون فيلا خارج ملعبه (الإثنين 26 ديسمبر)

الجولة 18: ليستر سيتي في أنفيلد (السبت 31 ديسمبر)

الجولة 19: برينتفورد خارج ملعبه (الإثنين 2 يناير)

ويبدأ ليفربول مبارياته في الدور الثاني يوم 14 يناير أمام برايتون، بينما يختتم مشواره في المسابقة يوم 28 مايو بمواجهة ساوثامبتون.

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