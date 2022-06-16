خبر في الجول - عرض نونو سانتو على الأهلي.. ومطالب مالية ضخمة تعيق الاتفاق

الخميس، 16 يونيو 2022 - 01:42

كتب : أحمد الخولي

نونو سانتو مدرب توتنام

عرضت إحدى وكالات المدربين اسم البرتغالي نونو إسبريتو سانتو على إدارة النادي الأهلي لتولي تدريب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن إحدى وكالات المدربين عرضت المدرب البرتغالي على الأهلي، بالتحديد على أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي.

وترى إدارة الأهلي أن نونو سانتو أحد المدربين الكبار في عالم كرة القدم والعمل معه بالتأكيد إضافة للفريق.

لكن الراتب الذي طلبته الوكالة التدريبية من الأهلي للمدرب البرتغالي والذي يبلغ 5 ملايين دولار لـ نونو سانتو وجميع أفراد طاقمه التدريبي يعيق إتمام الاتفاق بين الطرفين.

يأتي ذلك لأن إدارة الأهلي ترى أن هذا الراتب كبير للغاية وبعيد تماما عن الميزانية المرصودة للتعاقد مع المدير الفني الجديد.

وأعلن الأهلي رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق بعد فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

ويدرس الأهلي العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تعيين أحدهم كمدرب للفريق في الفترة المقبلة.

وكشف FilGoal.com أن الأهلي حدد بعض المعايير يجب توافرها في المدير الفني الجديد للفريق.

وأن هناك العديد من المدربين المرشحين لتدريب الأهلي وينطبق عليهم تلك المواصفات حسب رؤية الإدارة، ومن أبرزهم البرتغالي روي فيتوريا والفرنسي رودي جارسيا والبلجيكي يانيك فيريرا. (طالع التفاصيل)

نونو سانتو البالغ من العمر 44 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 2012 مع رايو آفي البرتغالي.

ثم تولى تدريب فالنسيا الإسباني في 2014، وبورتو البرتغالي في 2016.

واستمر مع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي من 2017 وحتى 2021.

وكانت آخر محطة تدريبية له مع فريق توتنام الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يرحل بعد 10 مباريات من انطلاق الدوري الإنجليزي.

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