مؤتمر قمصان: نلعب للتتويج بالدوري.. وأشكر موسيماني الذي استفدت منه كثيرا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 23:21

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سامي قمصان

وجه سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي الشكر لـ بيتسو موسيماني مدرب الفريق السابق على الفترة التي قضاها معه.

وفاز الأهلي على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر موسيماني على الفترة التى قضاها في الأهلي وهو مدرب كبير وأتمنى له التوفيق واستفدت منه فنيا".

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وأضاف "أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه وفي بداية المباراة كنا نفقد الكرة لكنهم نجحوا في استعادة السيطرة على اللعب".

وواصل "الحمد لله على النتيجة والأداء وعودة اللاعبين الدوليين ستزيد من قوة الفريق".

وشدد "نحن نلعب على التتويج بالدوري وأعرف قيمة البطولة جيدا عند الجمهور".

وأكمل "فوز الأهلي طبيعي لأنه اسم كبير وأنا حاليا أفكر بعقلي وعقل الجهاز الفني معي ونحاول استعادة اللاعبين وتجهيز الجميع ونريد أن يلعب الأهلي كرة جميلة".

وأشار "نعمل على تجديد دوافع اللاعبين ومجرد العمل لمباراة واحدة في الأهلي يضيف لتاريخ أي مدرب".

وأوضح "لا توجد أزمة في المهاجمين لدينا، محمد شريف خلق الفرص وشارك في صناعة الأهداف ونحاول منحه الثقة مثل حسام حسن أيضا، ونؤمن أن أي لاعب يحتاج دائما للثقة ونحن نعمل على ذلك ورأينا هذا مع صلاح محسن".

وعن الغيابات قال: "ديانج لم يشارك لأنه مصاب وعبد المنعم سيكون جاهز خلال 4 أيام، وحمدي فتحي سيتدرب غدا".

وأفصح "متولي يعاني من شد عضلي وأشكره على ما قدمه".

وأتم تصريحاته "سنبدأ معسكر القمة يوم الجمعة وأشكر الخطيب على الثقة التي منحها لي وأشكر اللاعبين وجمهور الأهلي".

ويلعب الأهلي يوم الأحد المقبل ضد الزمالك في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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