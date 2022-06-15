بقيادة قمصان بعد رحيل موسيماني.. الأهلي يهزم إيسترن برباعة في آخر تجربة قبل القمة

فاز الأهلي على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ14 للدوري المصري. في أول لقاء بعد رحيل بيتسو موسيماني.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري من 17 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر من 20 مباراة.

بينما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند النقطة 13 في المركز الأخير.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي عقب رحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وتولى الإدارة الفنية فيها سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق.

وهو الاختبار الأخير للأهلي قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة الـ20 من المسابقة.

رباعية الأهلي سجلها حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان.

بينما سجل هدف إيسترن كومباني الوحيد التونسي فراس بن عيفية.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهدوء في اللعب من الجانبين وكانت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 13 بتسديدة من أحمد متعب على مرمى مصطفى شوبير لكن الكرة ذهبت بعيدا.

بعدها بدأ الأحمر في الضغط والمحاولة لإحراز هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ووصلت الكرة إلى حسين الشحات أمام المرمى لكنه سددها في الدفاع وأهدر فرصة خطيرة للأحمر.

ومن جديد وصلت الكرة إلى الشحات في موقف انفراد بعد تمريرة طويلة من رامي ربيعة، ليضع الكرة من أعلى الحارس في الشباك مسجلا هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 24.

واستمر ضغط الأهلي بعد الهدف وتوغل محمود وحيد داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليتعرض للعرقلة من قبل مدافع إيسترن في الدقيقة 28.

وانتظر الحكم إبراهيم نور الدين لتأكيد ركلة الجزاء وأشار إلى التنفيذ.

وتقدم طاهر محمد لتسديد الكرة ووضعها في الشباك مسجلا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 31.

وكاد أحمد نبيل كوكا أن يسجل هدف الأهلي الثالث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وأجرى علاء عبد العال تبديل مزدوج قبل نهاية الشوط الأول ودفع بالثنائي أحمد تمساح ومحمد رمضان بدلا من صابر الشيمي ومحمد الطرابلسي لتنشيط هجوم فريقه.

وعقب التبديلات ظهر إيسترن كومباني بشكل أخطر ووصلت الكرة إلى أوفا داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة وأبعدها محمد هاني.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة لكن الحكم أشار إلى عدم وجود ركلة جزاء لـ إيسترن واستكمال اللعب.

وسدد محمد رمضان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مستغلا تقدم مصطفى شوبير في إحدى الكرات العرضية، لكن حارس الأهلي الشاب تصدى للكرة ببراعة وأبعدها إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

الشوط الثاني

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط قوي في محاولة لإحراز الهدف الثالث.

وكاد أوفا أن يسجل في مرمى الأهلي بعدما استلم الكرة وسدد من أمام منطقة الجزاء، لكنها مرت جوار قائم مصطفى شوبير في الدقيقة 50.

وجاء الدور على أحمد عبد القادر ليسجل هدف الأهلي الثالث من هجمة سريعة على المرمى، ليسدد بالقدم اليسرى على يسار الحارس أحمد دعدور مسجلا في الدقيقة 57.

وغادر محمود متولي المباراة في الدقيقة 57 وشارك بدلا منه بدر بانون، على أن يلعب المغربي في خط الدفاع ويتقدم رامي ربيعة لوسط الملعب.

وتصدى مصطفى شوبير لرأسية خطيرة من كمال أبو الفتوح وأمسك الكرة ببراعة في الدقيقة 62.

وأجرى سامي قمصان 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول حسام حسن وصلاح محسن ووليد سليمان بدلا من حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد شريف في الدقيقة 66.

ومرة جديدة تألق مصطفى شوبير وأنقذ ركلة حرة مباشرة نفذها محمد رمضان ببراعة، ثم أنقذ متابعة أحمد أوفا الذي كان في موقف تسلل.

ونجح البديل التونسي فراس بن عيفية في تسجيل هدف إيسترن الوحيد في الدقيقة 76 مستغلا خطأ محمد هاني ليسدد بقوة في شباك مصطفى شوبير.

وسجل حسام حسن أول أهدافه مع الأهلي في الدقيقة 81 بعد متابعة للكرة أمام خط المرمى إثر ركلة ركنية.

لكن الحكم عاد لمراجعة اللعبة وألغى الهدف بسبب خطأ على رامي ربيعة الذي حصل أيضا على إنذار.

ودفع سامي قمصان بـ محمد محمود في التبديل الأخير للأهلي بدلا من طاهر محمد في الدقيقة 85.

وأكمل وليد سليمان رباعية الأهلي في الدقيقة 90 بضربة رأسية بعد عرضية من صلاح محسن.

لينهي الأهلي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف.