الأهلي يطلب من وزير الرياضة الإعلان عن نتيجة تحقيقات أزمة نهائي دوري الأبطال

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الإعلان عن نتائج التحقيقات الخاصة بأزمة خطاب تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وطلب الأهلي من وزير الرياضة الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد والتي أمر بإجرائها وزير الرياضة للوقوف على كافة الملابسات الخاصة بأزمة نهائي دوري الأبطال.

كما طالب بالكشف عما جرى من اتحاد الكرة المصري في هذا الشأن وتسبب في ضياع حق مصر قبل أن يضيع حق النادي الأهلي.

ويأتي ذلك في ضوء الخطاب المرسل من أشرف صبحي وزير الرياضة إلى النادي الأهلي منذ أيام.

وكان الأهلي قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت عن طريق محمود الخطيب رئيس النادي للحديث عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الأهلي عبر موقعه وصفحاته الرسمية ثلاثة استفسارات عاجلة بحاجة للرد من الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك على خلفية أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت استفسارات الأهلي التي تحتاج إلى رد عاجل من اتحاد الكرة كالآتي:

1- لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، مع أنه تسلم خطاب "كاف" يوم 19 يناير 2022، وعندما قام بالرد على خطاب "كاف" كان بعد أكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم، بل طلب إقامة المباراة على ملعب محايد فقط.

2- لماذا ظل اتحاد الكرة يماطل مع النادي الأهلي أربعة أيام حتى يحصل النادي على صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والإفريقي، وهذا حق أصيل للنادي وفقا لمبادئ الدستور المصري.

3- لماذا لم يحرص اتحاد الكرة على استكمال ملفه لدى "كاف" أسوة بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفها وأسند إليها تنظيم نهائي الكونفدرالية رغم استبعادها في بادئ الأمر.

وتعود الأزمة إلى إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب الأخير "مركب محمد الخامس" في الدار البيضاء، بحجة وصول ملف المغرب لمرحلة كونه الوحيد المرشح لتنظيم المباراة، التي انتهت بفوز الفريق البيضاوي بهدفين دون رد.

أثار محمود الخطيب رئيس الأهلي هذه النقطة على وجه التحديد، ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقد لتوضيح حقائق أزمة النهائي. (طالع التفاصيل)

ورد اتحاد الكرة في بيان إعلامي، معللا عدم تقدمه بطلب استضافة النهائي لأن الأهلي لم يطلب. (طالع التفاصيل)

بينما أقر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأهلي تعرض للظلم، ولكنه رفض اعتبار الخطأ من جانب الاتحاد. (طالع التفاصيل)

طالع كل تصريحات جمال علام من هنا

كما تواجه علام مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق لتناول المسألة ذاتها. (طالع التفاصيل)

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