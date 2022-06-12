جمال علام: كاف ظلم الأهلي.. وأقسم أنني لن أترك حق أي ناد مصري

وقال جمال علام عبر قناة صدى البلد: "الاتحاد الإفريقي لم يتعامل مع ملف مكان مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بطريقة عادلة".

وأضاف "كان يجب على كاف أن يرشح مصر لاستضافة نهائي إفريقيا بعد انسحاب السنغال".

وواصل "أريد أن يفعل الاتحاد الإفريقي أي شيء بطريقة خاطئة بعد ذلك وأقسم بالله لن أترك حق أي ناد مصري".

وأفصح "كاف عندما قرر إقامة نهائي نهائي دوري الأبطال بنظام المباراة الواحدة قال إنها ستقام في دولة محايدة".

وبسؤاله هل كان كاف يستطيع أن يفعل ما يفعله مع مصر عندما كان أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة رد قائلا: "لا تسألني هذا السؤال".

وأشار "ما قيل أن النادي هو من يطلب تنظيم النهائي وبيراميدز فقط خاطبنا لاستضافة نهائي الكونفدرالية".

وشدد "إذا كان هناك خطأ من الاتحاد في التنظيم سوف أحاسب من أخطأ".

وأردف "هناك لجنة من وزارة الشباب والرياضة تحقق وتتقصى بشأن أزمة تنظيم نهائي دوري الأبطال، ومن سيثبت أنه مخطئ سيتم عقابه".

وأتم تصريحاته "لا يصح أن يقال على اتحاد الكرة أنه لا يستطيع الإدارة، يجب أن يكون لمصر نسبة من الموظفين داخل الاتحاد الإفريقي".

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