مؤتمر قمصان: الخطة والتشكيل بالتواصل مع موسيماني.. جهازه بالكامل كان متواجدا

شدد سامي قمصان المدرب العام للأهلي على أن الإعداد لمباراة المصري بالسلوم تم تحت إشراف المدير الفني بيتسو موسيماني.

الأهلي عبر إلى دور الـ 16 لكأس مصر 2022 بفوزه على المصري بالسلوم 1-0 في استاد الأهلي وي السلام.

وأدار قمصان المباراة من على مقاعد البدلاء في ظل غياب موسيماني الذي عاد أمس من دورة تدريبية في المغرب.

وقال قمصان في المؤتمر الصحفي ردًا عما إذا كان أدار اللقاء بنفسه أم بالتشاور مع موسيماني: "منذ بداية فترة الإعداد بعد دوري أبطال إفريقيا نتواصل مع موسيماني فيما يخص الجدول والمباراة الودية".

وأضاف: "بدليل وجود الجهاز بالكامل والمحلل وكابيلو، نتحدث معهم ونعتمد على نفس طريقة لعب المباريات السابقة ونكمل عمل موسيماني".

وواصل: "بعد إخفاق دوري أبطال إفريقيا حوّلنا تركيزنا على البطولات المتبقية، وحاولنا الخروج بمكاسب عديدة من هذه المباراة سواء بالنتيجة أو التأهل، نعرف أن بطولات الكأس مليئة بالمفاجآت".

وتابع: "نحاول تأهيل اللاعبين وإيصالهم لحالة بدنية جيدة خصوصًا مع عدم وجود اللاعبين الدوليين في مباراتنا المقبلة. استعدنا بدر بانون ومحمود متولي، وشارك محمود وحيد ومحمد محمود وكريم فؤاد، كما لعب حسام حسن المباراة كاملة حاله حال كوكا، وشارك رامي ربيعة بعد غياب".

وأتم: "حققنا نتيجة مُرضية، الأداء لم يكن أفضل شيء، لكن سنحاول تحسينه في الفترة المقبلة".



















































































































وسجل أحمد عبد القادر هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني في غياب بيتسو موسيماني إذ قاد سامي قمصان الأهلي في المباراة.

وظهر محمود متولي في لقاء اليوم بعد غياب 318 يوما منذ إصابته أمام أسوان.

كما تواجد بدر بانون للمرة الأولى منذ مواجهة فيوتشر في 26 ديسمبر 2021، أي بعد خمسة أشهر و17 يوما (168 يوما) وشارك في أخر دقيقة بالمباراة.

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