شباب الأبيض.. تعرف على ناشئي الزمالك في قائمة مباراة الداخلية

أعلن الزمالك قائمته لمواجهة الداخلية في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام غدا -الإثنين- الثالث عشر من يونيو.

تعرف على قائمة الزمالك من هنا

وشهدت قائمة الأبيض ظهور العديد من الناشئين، بينهم وجوه مألوفة للجماهير، وبينهم من يظهر للمرة الأولى، لنتعرف عليهم.

سيد عبد الله "نيمار"

جناح من مواليد 1999. بدأ مع الزمالك منذ 2009 وحصد بطولة البراعم في 2010 تحت قيادة محمود ياسين وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

حصد بطولات الجيزة مع الزمالك، تحت قيادة: محمود ياسين - علاء عبد الظاهر - وليد ماهر - أحمد معاذ - رفاعي محمد - محمد حسن.

انضم لمنتخب الناشئين في موسم 2016-17، وشارك في عدة مباريات ودية معهم وأحرز أهدافا في الجابون وليبيا وتونس، وتدرب تحت قيادة أمير عبد العزيز وطارق السيد ورفاعي محمد ومحمد مصطفي ممس في قطاع الناشئين.

تم تصعيده للفريق الأول في فترة تولي الصربي ميتشو قيادة الفريق، وحصد مع الزمالك بطولة الجمهورية الموسم السابق، وكان هداف البطولة، وانضم بعدها للفريق الأول تحت قيادة كارتيرون إلى الآن.

قام بتوقيع عقد احترافي لمدة 4 مواسم مع الفريق.

حسام عبد المجيد

مدافع من مواليد 2001. بدأ كرة القدم من مركز شباب القلعة بين 2005 و2008، تابعه رفاعي محمد لاعب الزمالك السابق واختبره حمادة رأفت واختاره للانضمام في الفريق منذ 2009.

تم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى مع إيهاب جلال، وكان أحمد صالح هو من رشحه للمدير الفني الذي قام برؤيته وتم تصعيده مع الفريق لفترة بعدها مع ميتشو.

كان مع الفريق الأول في الولاية الأولي للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وتدرب معه لفترة ودخل قائمة مباراة طنطا بالدوري وانتظم في تدريبات الفريق حتى قبل توقف النشاط بسبب كورونا.

حصد بطولة 99 الموسم الماضي، كذلك حصد مع فريق 2001 بطولة جمهورية.

مثله الأعلى محليا محمود الونش وعالميا سيرخيو راموس وفيرجيل فان دايك، ويحلم بالاحتراف في أوروبا.

تواجد مع المنتخب بشكل أساسي في فترة ربيع ياسين المدير الفني، حيث تواجد باللقاءات الودية والرسمية والبطولات التي يشارك فيها منتخب الشباب، وشارك في بطولة شمال إفريقيا في تونس في كل اللقاءات بشكل أساسي، وفي بطولة كأس العرب.

وسبق له أن تدرب تحت قيادة: حمادة رأفت - سامي الشيشيني - أمير عبد العزيز - أحمد عبد المقصود - أحمد عبد الرؤوف - محمد فوزي - أحمد معاذ.

سيف فاروق جعفر

صانع ألعاب وجناح هجومي من مواليد 1999. انضم لبراعم الزمالك وهو في سن 7 سنوات تحت قيادة مدرب قطاع الناشئين محمد حسن.

أول ظهور له في منتخبات الناشئين أتى مع المدير الفنى جمال محمد علي، كذلك تواجد بشكل مستمر في منتخبات مصر في مختلف الأعمار السنية، وحصد بطولات براعم وناشئين مع الزمالك وآخرها بطولة 99 الموسم الماضي.

حصد في أكثر من موسم لقب هداف فريقه، تم تصعيده منذ سنوات للفريق الأول، وبالتحديد تحت قيادة طارق يحيي في 2017 عندما كان مديرا فنيا في ذلك الوقت للفريق الأول.

شارك الموسم الماضي أمام الجونة وطلائع الجيش، كما سبق له أن خرج معارا لمدة 6 أشهر لسموحة في 2019.

محمد طارق

مدافع من مواليد 2002. يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن.

أول تصعيد له مع الفريق الأول جاء على يد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي ضمه إلى التدريبات تمهيدا للدفع به في كأس الرابطة.

وبالفعل لعب طارق مباراتين في كأس الرابطة بمركز الظهير الأيمن، أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

اللاعب من مواليد 20 أبريل 2002، بدأ مسيرته في نادي الطالبية وكان يبلغ من العمر 9 سنوات.

وانتقل إلى الزمالك عام 2013، حيث ضمه المدرب محمد حسن من نادي الطالبية.

ويدين طارق بالفضل لمدربه السابق أمير عزمي مجاهد، كما فاز بدوري منطقة الجيزة.

حاتم محمد "سكر"

ظهير أيسر من مواليد 2001. حصل على عقد احترافي مدته 3 سنوات للحفاظ على خدماته.

ظهر اللاعب مع الفريق الأول عام 2020 في مباريات ودية.

شارك مع الزمالك أمام وادي دجلة وأمام طنطا في وديات يوليو 2020.

محمد حسام الدين "بيسو"

لاعب وسط من مواليد 2001، تم تصعيده للمرة الأولى تحت قيادة ميتشو، قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي وديا.

لعب مع الزمالك مباراة ودية أمام وادي دجلة في 2020.

وظهر مع الزمالك في الدوري المصري، حيث لعب أمام نادي مصر (زد حاليا) في ختام موسم 2019-2020.

وشارك أيضا في كأس الرابطة، في مباراة الزمالك ضد غزل المحلة.

يوسف أسامة نبيه

جناح ومهاجم من مواليد 2000، وهو نجل أسامة نبيه المدرب العام للزمالك ونجمه السابق.

تدرب مع فريق الأمل وتم تصعيده لتدريبات الفريق الأول عدة مرات آخرها قبل مواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر (المؤجل من الموسم الماضي).

ظهر في كأس الرابطة مع الزمالك في مباراة فاركو.

بدأ يوسف أسامة مسيرته في أكاديمية نادي الصيد بعمر ٥ سنوات واستمر هناك لمدة سنتين.

عقب ذلك انضم لفريق إنبي ومكث هناك ما يقرب من ١٠ سنوات، وبعدها انتقل لنادي الزمالك.

سبق أن انتقل اللاعب إلى صفوف أسوان ومن قبله فريق زد علي سبيل الإعارة قبل العودة مرة أخرى للزمالك والانضمام لصفوف الفريق الأول.

وتم قيد اللاعب في قائمة الزمالك الإفريقية بقرار الجهاز الفني الأسبق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، كما مثل منتخبات مصر للناشئين.

أحمد رفاعي (ظهور أول)

للمرة الأولى يتواجد قلب الدفاع من مواليد 2003 في الفريق الأول.

ويلعب رفاعي بصورة منتظمة مع فريق 2003، ويعد من أهم ركائز الفريق.

رفاعي (مواليد 1 يناير 2003) بدأ مسيرته الكروية في نادي الزمالك، حيث دخله عبر بوابة الاختبارات في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

تدرج رفاعي عبر الاختبارات حتى وقع للنادي، بعد أن وقع عليه اختيار الراحل عادل عبد المعطي، وكان محمود ياسين هو أول مدرب له في الزمالك.

وحصل اللاعب مع الزمالك على عدة بطولات للناشئين مثل دوري الجمهورية ودوري الجيزة.

وهو واحد من 7 لاعبين في فريقه حصلوا على عقود احترافية لمدة 4 سنوات. (طالع التفاصيل)

محمد خضري (ظهور أول)

لاعب الوسط من مواليد 2002 يتواجد أيضا في قائمة الزمالك للمرة الأولى.

وتم منح خضري عقدا احترافيا في الآونة الأخيرة، يمتد لـ 3 سنوات.

ولد خضري في الرابع من أبريل عام 2002، في الشرقية بمركز فاقوس.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في مركز شباب منية المكرم، وكان عمره 7 سنوات.

عرف خضري بموعد اختبارات عن طريق شقيق والده، فتقدم لها وانضم للزمالك في موسم 2015-2016.

في ذلك الوقت كان سعيد الجدي مدرب الفريق، ورئيس القطاع أحمد عبد الحليم، وهما من اختاراه للانضمام إلى الزمالك.

السيد عطية

حارس المرمى من مواليد 13/2/2001، محافظة الغربية، مدينة المحلة، قرية ميت بدر حلاوة، وانضم للزمالك موسم 2018 من بلدية المحلة، وكان عمره 17 عاما.

لعب في بلدية المحلة في الفريق الأول في سن 15 عاما، ويعتبر عبد الرؤوف عيد كواحد من المدربين أصحاب الفضل عليه في بلدية المحلة.

دخل عطية الزمالك بعد انتهاء عقده مع بلدية المحلة عن طريق أحمد صالح نجم الزمالك السابق وكان وقتها مدربا لفريق 2001.

انضم للزمالك وخاض التدريب مع فريق 2001 ولكنه تعرض للإصابة في إصبعه وبعدها بشهر عاد للتدريب وقام بالتوقيع مع الفريق.

في بداية تواجده مع الزمالك كان بديلا إلى أن أتت الفرصة قي نهاية الدوري في أول مواسمه عام 2018 مع الجهاز الفني بقيادة محمد جمال وأحمد عبدالرؤوف وعامر صبري ، بعد رحيل أحمد صالح ، وكان وقتها تامر وحيد مراد مدربا للحراس.

في الموسم قبل الماضي بدأ في المشاركة بشكل أساسي مع فريق 2001 وكان يتولى المسؤولية أمير عبد العزيز وأيمن الطويل مدرب حراس المرمي، وفي هذا الموسم حصد فريق 2001 بطولة الجمهورية، وانضم لمنتخب الشباب مع ربيع ياسين ولعب في بطولة السعودية الودية، ثم تواجد في بطولة إفريقيا في تونس والتي تعرض فيها المنتخب لبعض المشاكل بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوفه.

عقب بطولة إفريقيا بتونس تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك تحت قيادة جيمي باتشيكو مدرب الفريق السابق ومدحت عبد الهادي وعمرو عبد السلام مدرب الحراس، قبل أن يوقع عقدا احترافيا بعد إشادة مدحت عبد الهادي به.

تم قيده في القائمة الإفريقية للزمالك في نسخة دوري أبطال أفريقيا الماضية وقت تولي باتشيكو الإدارة الفنية.

السيد عطية مرتبط بعقد مع الزمالك حتي 2025، تم تصعيدة للفريق الأول لأول مرة مع باتشيكو ومن ثم باتريس كارتيرون.

انضم عطية للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية مع شوقي غريب في جميع تجمعاته.

يعتبر السيد عطية مثله الأعلي كل من عبد الواحد السيد وعصام الحضري كمثليه الأعلى محليا، ومانويل نوير وإيكر كاسياس عالميا.

يتشابه عطية في قصة شعره مع الحارس العالمي هيجيتا، وقام بتقليد حركته الشهيرة في أحد التدريبات على سبيل الدعابة.

ويتحدث أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق لـ FilGoal.com عن السيد عطية قائلا: "انضمام السيد عطية للزمالك كان بعد قيام بدلية المحلة بإسقاطه من قائمته، أحد الوكلاء قام بعرضه علينا وأخبرته بأننا سنراه وهو ما حدث بحضوره للنادي".

وتابع "قام تامر وحيد مدرب حراس المرمى باختباره تحت أعين أيمن طاهر وعادل المأمور وغانم سلطان المسؤولين عن قطاع الناشئين في ذلك الوقت".

وشدد "أعجبت أنا والمدربين بقدراته لأنه يلعب بأقدامه بشكل جيد جدا، هو يمتلك الموهبة ولا يشعر بالخوف وأكثر ما يميزه هو أنه لاعب كرة جيد وأنا أحب حارس المرمى الذي يلعب بأقدامه بشكل جيد وهو ما يتوفر في عطية، حينها قمنا بإبرام عقد معه بشكل سريع".

وأضاف "السيد يجب أن يحصل على خبرات مع الفريق الأول في وجود حراس من الكبار الحاليين وسيكون له مستقبل عظيم في كرة القدم المصرية".

كما تحدث أيمن الطويل مدرب حراس المرمى الأسبق بقطاع الناشئين ومدرب حراس المصري بالسلوم حاليا قائلا: "السيد عطية يلعب بأقدامه بشكل مميز، يمتلك الثقة بنفسه ويشكل فارقا مع المدربين الذين يبنون اللعب من بداية الملعب، ورد فعله جيد ورؤيته سريعة".

وتابع "بعدما تولي تدريب فريق 2001 الموسم الماضي مع أمير عبد العزيز، دخلت في تحد معه هو ومحمد نديم ونجحت الحمد لله، وفي هذا الموسم حصلنا على بطولة الجمهورية وكان السيد عطية أساسيا كما أنه انضم إلى منتخب الشباب ولعب بشكل أساسي".

كما تحدث وحيد مراد أول مدرب حراس لعطية مع الزمالك عبر FilGoal.com قائلا: "أحمد صالح هو من أتى بالسيد عطية من بلدية المحلة، ووقتها كان مدير فني لفريق 2001 وأنا كنت مدرب حراس المرمى".

وتابع "في بداية انضمامه للنادي كان احتياطيا حتى نهاية الدور الأول لبطولة الجمهورية للنشائين، حتى تمكن من إثبات قدراته وشارك بشكل أساسي في مباريات الدور الثاني حتى نهاية الموسم، وكان من الحراس في مصر والزمالك الذين يلعبون بأقدامهم".

وأضاف "أنا وأحمد صالح المسؤولين بقطاع الناشئين كان لدينا إيمان بقدراته وبناء عليه انضم لتجمعات منتخب الشباب منذ أول موسم له مع الزمالك".

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