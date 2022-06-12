في غياب موسيماني وظهور متولي وبانون.. الأهلي يتخطى المصري بالسلوم بهدف عبد القادر

الأحد، 12 يونيو 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم

تخطى الأهلي فريق المصري بالسلوم ضمن مباريات الدور 32 من كأس مصر للموسم الجاري بهدف دون مقابل.

وسجل أحمد عبد القادر هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني في غياب بيتسو موسيماني إذ قاد سامي قمصان الأهلي في المباراة.

وظهر محمود متولي في لقاء اليوم بعد غياب 318 يوما منذ إصابته أمام أسوان.

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كما تواجد بدر بانون للمرة الأولى منذ مواجهة فيوتشر في 26 ديسمبر 2021، أي بعد خمسة أشهر و17 يوما (168 يوما) وشارك في أخر دقيقة بالمباراة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي الأهلي على مجريات المباراة مع اعتماد واضح للاعبي المصري بالسلوم على الهجمات المرتدة.

وباغت أحمد عبد القادر في الدقيقة الخامسة دفاعات المصري بالسلوم بتسديدة قوية ولكن أعلى العارضة.

وأنقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من تسديدة عبد الرحمن حماد القوية في الدقيقة العاشرة وحولها إلى ركلة ركنية.

واستمرت سيطرة لاعبي الأهلي على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى المصري بالسلوم في العشر دقائق الثانية من المباراة.

ومن ركلة حرة مباشرة سدد كريم فؤاد تسديدة قوية في الدقيقة الثانية والعشرين ولكن تألق أحمد عبد الفتاح وأنقذ مرماه ببراعة.

وباغت زياد طارق دفاعات المصري بالسلوم بتسديدة قوية في الدقيقة 29 قبل أن ينقذها أحمد عبد الفتاح لترتد إلى أحمد عبد القادر ويسددها لكن ضعيفة.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول هدوء نسبي في اللقاء مع استمرار سيطرة لاعبي الأهلي.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة الأهلي مع تراجع لاعبي المصري بالسلوم.

وأهدر حسام حسن أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 50 بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى المصري بالسلوم.

وسدد حسام حسن تسديدة جديدة في الدقيقة 57 ومرت أعلى العارضة.

ونجح أحمد عبد القادر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 59 بتسديدة أرضية على يسار أحمد عبد الفتاح.

ودفع سامي قمصان المدير الفني في مباراة اليوم بمحمود متولي بعد فترة غياب 318 يوما بسبب الإصابة بدلا من محمد محمود كما شارك صلاح محسن بدلا من زياد طارق في الدقيقة 69.

ورفض حسام حسن تمريرة صلاح محسن الأرضية في الدقيقة 73 وسددها أعلى العارضة.

وشارك الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد في الدقيقة 76 بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

وواصل الأهلي سيطرته رغم التقدم مع اعتماد المصري بالسلوم على الهجمات المرتدة.

وباغت المصري بالسلوم دفاعات الأهلي في الدقيقة 82 بهجمة مرتدة لكن أنقذ مصطفى شوبير مرماه بتحويل تسديدة من خارج منطقة الجزاء إلى ركنية.

وشارك بدر بانون في الدقيقة 89 بدلا من كريم فؤاد ليظهر للمرة الأولى منذ مواجهة فيوتشر في ديسمبر الماضي.

وحسم الأهلي تأهله إلى ثمن نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني المؤجلة في الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء.

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