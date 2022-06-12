مواجهة نارية بين علام ومجاهد عن "خطأ اتحاد الكرة" في أزمة الأهلي وملعب نهائي إفريقيا

الأحد، 12 يونيو 2022 - 00:53

كتب : FilGoal

جمال علام وأحمد مجاهد

خاض جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم الحالي محادثة نارية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة شؤون الاتحاد بشأن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخلال مداخلة لـ جمال علام مع صدى البلد تواجه معه أحمد مجاهد للحديث عن سبب عدم طلب اتحاد الكرة استضافة نهائي دوري الأبطال.

وبدأ أحمد مجاهد حديثه قائلا:

"قولا واحدا حدث خطأ من الاتحاد بعدم التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ورد عليه جمال علام بسؤال:

"لماذا لم يتقدم الاتحاد باستضافة النهائي الموسم الماضي؟".

وجاوب أحمد مجاهد:

"تقدمنا بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وأيضا بطولة الشباب تحت 20 سنة، وحصلت مصر على استضافة بطولة الشباب والمغرب على نهائي دوري الأبطال".

"وعندما لم يصل أحد فرق المغرب لنهائي إفريقيا الموسم الماضي 2021 تركنا تنظيم النهائي للمغرب مقابل حصول مصر على تنظيم بطولة إفريقيا للشباب بسبب عدم تأهل منتخب المغرب لها".

وسأل جمال علام مرة أخرى:

"ما معنى ترك تنظيم البطولة".

ليشرح مجاهد:

"عندما تتقدم لاستضافة الكثير من البطولات والأحداث يتم التنسيق لاختيار الأحداث التي سوف تستضيفها".

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