عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال

الأحد، 12 يونيو 2022 - 21:21

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مع منتخب مصر

وجه بعضا من اللاعبين المصريين رسائل مختلفة إلى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر.

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

مصر

أحمد ياسر

نشر أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي الحالي والمصري السابق صورة له مع إيهاب جلال.

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وقال ياسر عبر حسابه في فيسبوك: "مدرب كبير وشخصية محترمة وقبل أي شيء إنسان بمعني الكلمة، كل الدعم للكابتن إيهاب جلال".

محمد عواد

نشر محمد عواد حارس الزمالك صورة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك.

أحمد الشيخ

نشر أحمد الشيخ لاعب المصري الحالي صورة لـ إيهاب جلال الذي أشرف على تدريبه سابقا في مصر للمقاصة.

وقال الشيخ عبر حسابه الشخصي في فيسببوك: :قبل أن يكون مدربى وصاحب فضل عليا فهو فى قمة الأخلاق والإحترام، ومايحدث معه لا يقبله أى إنسان".

محمد مجدي أفشة

نشر محمد مجدي أفشة صورة له مع إيهاب جلال عبر ستوري انستاجرام.

ويتواجد أفشة مع بعثة منتخب مصر في كوريا لمواجهة منتتخب كوريا الجنوبية وديا 14 يونيو.

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محمود حسن تريزيجيه

وقال تريزيجيه عبر حسابه في تويتر "ادعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترم، لي الشرف دائما أن أتدرب مع مدرب كبير مثلك".

وغاب تريزيجيه عن مباراتي مصر في تصفيات أمم إفريقيا أمام غينيا وإثيوبيا بعد تعرضه لإصابة خلال عمليات الإحماء أمام غينيا.

ماذا حدث

أشرف إيهاب جلال على منتخب مصر في مباراتين، حقق الانتصار في الأولى على غينيا بهدف دون رد قبل أن يخسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

وتحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري عن عديد الكواليس بخصوص تعيين إيهاب جلال ومستقبله.

ونفى جمال علام بعد ذلك إقالة إيهاب جلال في بيان رسمي.

ويتواجد منتخب مصر في كوريا الآن استعدادا للمواجهة الودية مع كوريا الجنوبية 14 يونيو الجاري.

وعلم FilGoal.com رد فعل المدرب على تصريحات رئيس الاتحاد بعد ذلك.

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