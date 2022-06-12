خبر في الجول - غياب موسيماني.. سامي قمصان يقود الأهلي ضد المصري بالسلوم
الأحد، 12 يونيو 2022 - 20:22
كتب : أحمد الخولي
لم يظهر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في ملعب "الأهلي WE السلام" حتى الآن، قبل انطلاق مباراة الفريق ضد المصري بالسلوم.
وتخلف موسيماني عن زيارة الفريق في المعسكر أيضا.
ويجري المدرب الجنوب إفريقي اجتماعات مستمرة مع إدارة الأهلي في الآونة الأخيرة. (طالع التفاصيل)
وعلم FilGoal.com أن سامي قمصان المدرب العام هو من سيدير هذا اللقاء.
ويلعب الأهلي ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.
وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وأعلن الأهلي عن تشكيله بظهور حسام حسن في قيادة الهجوم. (طالع التفاصيل)
كما أعلن المصري بالسلوم عن تشكيله. (طالع التفاصيل)
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