خبر في الجول - حالة من الحزن تسيطر على إيهاب جلال بسبب تصريحات جمال علام

سيطرت حالة من الحزن والصدمة على إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر فور وصول بعثة الفراعنة إلى كوريا الجنوبية.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال شعر بحالة من الحزن والصدمة ولم يستطع إخفاء ذلك عقب الوصول إلى كوريا ومعرفته بتصريحات جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم.

الأمر الذي دفع خالد الدرندلي ومحمد بركات إلى محاولة إيضاح الموقف لـ إيهاب جلال وشرحا له أن رئيس الاتحاد خانه التعبير في تصريحاته ولم يقصد الإساءة له أو إعلان إقالته.

وكان جمال علام كشف أمس السبت، أنه كلف الثنائي محمد بركات وحازم إمام لدراسة بعض السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل اختيار أحدهم لتدريب المنتخب.

قبل أن يصدر اتحاد الكرة بيانا يؤكد خلاله أن تصريحات علام لا تعني إقالة إيهاب جلال.

ووصلت بعثة منتخب مصر منذ ساعات إلى كوريا الجنوبية استعدادا للمباراة الودية بين المنتخبين، التي تقام ظهر يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة سيول.

وفور الوصول أدى منتخب مصر مرانه الأول في كوريا بقيادة إيهاب جلال بشكل طبيعي.

ويغيب عن الفراعنة في المباراة الكثير من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحمدي فتحي وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

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