تشكيل الأهلي- حسام حسن وزياد طارق أساسيان أمام المصري بالسلوم في الكأس

الأحد، 12 يونيو 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

حسام حسن - الأهلي

عاد حسام حسن للتشكيل الأساسي لـ الأهلي لمواجهة المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر على ستاد الأهلي We السلام.

وسيبدأ مهاجم الأهلي في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ 27 إبريل أمام طلائع الجيش والرابعة منذ انتقاله للأهلي بعد لعب مباراتين في كأس الرابطة أمام الجونة والإسماعيلي.

وتواجد بدر بانون في قائمة الأهلي للمرة الأولى منذ مواجهة فيوتشر في 26 ديسمبر 2021، أي بعد خمسة أشهر و17 يوما (168 يوما).

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ويغيب عن الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بسبب التواجد مع منتخب مصر، وعلي معلول وأليو ديانج بسبب التواجد مع منتخبي تونس ومالي.

بالإضافة إلى علي لطفي ووليد سليمان بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود وحيد - محمد هاني - رامي ربيعة - كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد محمود - أحمد عبد القادر - زياد طارق

خط الهجوم: محمد شريف - حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة علاء - محمود متولي - بدر بانون - محمد خليفة نصير - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد فخري - محمد أشرف - صلاح محسن

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