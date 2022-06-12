التشكيل - أحمد عبد الفتاح يحرس مرمى المصري بالسلوم أمام الأهلي

الأحد، 12 يونيو 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

تدريبات المصري بالسلوم

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي المصري بالسلوم تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر على ملعب الأهلي We السلام.

وسيحرس أحمد عبد الفتاح حارس المصري البورسعيدي السابق المرمى.

وتواجد باسم عبد العزيز لاعب الإسماعيلي وطنطا وكوكاكولا السابق في مركز الظهير الأيسر.

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وجاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي:

أحمد عبد الفتاح

أشرف نور

أحمد علي حمدي

محمد عبد الله

باسم عبد العزيز

عبد الرحمن حماد

حسين عماد

أحمد محمد فؤاد

موسى إفرايم

كاظم باليمو

عمرو ناصر

ويجلس على مقاعد البدلاء

عبد المنصف - أحمد الحسيني - علي محمد - علي محمد علي - محمود عزت - إسلام محمد - جابر سالم - محمود جمعة - إسلام سمير

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