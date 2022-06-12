في الجول يكشف كواليس اجتماع إدارة الأهلي مع موسيماني.. 3 نقاط هامة

اتفقت إدارة الأهلي مع بيتسو موسيماني على احتمالية إضافة أفراد جدد للجهاز الفني، فيما أنهو كافة الخلافات بينهم.

عقد بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور رئيس شركة الكرة بالنادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة أتت بثلاث نقاط هامة، اتفق عليها الطرفان.

وجاءت نقاط الاجتماع كالتالي:

1-أنهى الطرفان كافة الخلافات في الرأي واتفقا على فتح صفحة جديدة للتركيز على المرحلة المقبلة.

2-منحت إدارة الأهلي الصلاحية إلى موسيماني من أجل إضافة أفراد جدد للجهاز الفني إذا رغب في ذلك.

3-طلبت الإدارة من موسيماني تحسين نتائج وأداء فريق الكرة بالفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري بالسلوم اليوم الأحد في دور الـ32 من كأس مصر.

كان موسيماني قد عاد مساء أمس السبت إلى القاهرة بعد حضور دورة تدريبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب.

ثم يلعب الأهلي مع إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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