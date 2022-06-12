قبل 90 دقيقة من أول لقاء وبعد 14 يوما من تولي حسام حسن القيادة.. المصري يعلن عودة "أفندينا"

بعد 14 يوما من عودة حسام حسن لتدريب النادي المصري، وقبل ساعة ونصف فقط من قيادة الفريق في أول مباراة رسمية، أعلن النادي تولي العميد مسؤولية تدريب الفريق رسميا.

أعلن النادي المصري عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي.

ورحبت الصفحة الرسمية للنادي المصري بالعميد كاتبين "مرحب برجوعك لينا، من تاني أفندينا".

مرحب برجوعك لينا 🎶🎵🎼🧑‍🎤 من تاني أفندينا 🎶🎵🎼🧑‍🎤 رحبوا معنا بمديرنا الفني الجديد، العميد حسام حسن 👌✊💪#AlMasrySC pic.twitter.com/N8fdnfrN5f — Al-Masry SC (@AlMasrySC) June 12, 2022

وتولى حسام حسن تدريب النادي المصري للمرة الرابعة في مسيرته قبل 14 يوما، لكن الصفحة لم تعلن الخبر بسبب المشاكل مع معين الشعباني المدرب التونسي لإنهاء التعاقد بين الطرفين.

وذكرت الصفحة الرسمية لـ المصري عبر "فيسبوك" أن الإدارة أنهت إجراءات استخراج البطاقة الخاصة بالجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

ويتكوّن جهاز حسام حسن من إبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرًا إداريًا، ومحمد عنان طبيبًا للفريق.

ويلعب النادي المصري مع المنصورة بعد قليل في دور الـ32 من كأس مصر. مباراة ستكون هي الأولى لـ حسام حسن مع المصري.

يذكر أن المصري تلقى خسارته السابعة في آخر 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز، وجمع خلال تلك الفترة نقطة واحدة من تعادل وحيد.

ويتواجد المصري في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

يذكر أن حسام حسن تولى قيادة المصري في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 2008 و2012 و2018.

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