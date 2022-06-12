"فيفا" يناقش إمكانية تطبيق تقنية التسلل النصف آلي في كأس العالم

الأحد، 12 يونيو 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

تسلل‎

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن وجود اجتماع لمجلس الاتحاد والمسؤول عن سن القوانين الشعبية من أجل مناقشة تقنية الكشف عن التسلل النصف آلي.

تقنية الكشف عن التسلل النصف آلي كانت قد اختبرت في كأس العالم للأندية الماضي وظهرت بشكل جيد في الكشف السريع عن حالات التسلل أثناء مراجعتها بتقنية الفيديو.

ويجتمع المجلس من أجل مناقشة مستقبل التقنية وإمكانية تطبيقها في كأس العالم 2022.

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وقال فيفا في بيان رسمي: "لا يزال نظام التسلل النصف آلي بحاجة للتقييم قبل اتخاذ القرار النهائي".

الاجتماع والذي سيعقد في الدوحة سيناقش أيضا إمكانية تثبيت الـ 5 تبديلات بشكل دائم.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر بداية من 21 نوفمبر المقبل.

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