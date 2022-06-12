وكيله: مهند لاشين لم يحصل على جنيه من الزمالك.. والمفاوضات مع الأبيض لم تكن جدية

كشف محمد لاشين وكيل أعمال مهند لاشين لاعب طلائع الجيش المنتقل حديثا إلى فيوتشر عن كواليس الصفقة وكيف تحولت وجهته من الزمالك إلى فيوتشر.

مهند لاشين النادي : طلائع الجيش فيوتشر الزمالك

وقال محمد لاشين شقيق اللاعب ووكيله لإذاعة ميجا إف إم: "أقسم أن مهند لاشين لم يحصل على جنيه واحد من إدارة الزمالك".

وأضاف "خلال شهر رمضان الماضي جلست مع أمير مرتضى 3 مرات واتفقنا على كل شيء، ولكن كنا ننتظر إنهاء إدارة الزمالك الأمور بشكل رسمي مع طلائع الجيش ومن ثم يحدث التوقيع".

وواصل "نتعرض لمضايقات كثيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انتقال مهند لاشين إلى فيوتشر وذلك بعدما قالت قناة الزمالك إن اللاعب حصل على مقدم التعاقد من النادي الأبيض".

وأكمل "جلسنا مع الزمالك منذ أكثر من 70 يوما والمفاوضات لم تطور وكلما تحدثت مع مسؤولي الأبيض كانوا يخبروني أن الوقت لا يزال مبكرا".

وأشار "لماذا انتظر الزمالك ونحن معنا الكثير من العروض السعودية والقطرية وباتريس كارتيرون أيضا طلب ضم مهند لاشين بالاسم".

وأفصح "علمت بعد ذلك أن إدارة الزمالك تحدثت مع مسؤولي طلائع الجيش ولكن عرض الأبيض كان بعيدا للغاية عما حددته إدارة النادي العسكري".

وأوضح "المفاوضات مع فيوتشر بدأت في يناير الماضي واتفقنا على كل شيء وبعدها اتفق فيوتشر على كل شيء مع طلائع الجيش وتم تأجيل الصفقة لنهاية الموسم بسبب موقف الفريق العسكري في الدوري".

وأتم تصريحاته "جلست مع أحمد دياب للتفاوض بشأن انتقال مهند لاشين إلى فيوتشر والأمور انتهت في جلسة واحدة وتم حسم الصفقة".

اقرأ أيضا

نونيز على بعد خطوة من ليفربول

مؤامرة ضد اتحاد الكرة؟

مدرب إثيوبيا: غياب صلاح لم يؤثر على منتخب مصر

كل تصريحات رئيس اتحاد الكرة في ليلة مثيرة