إيهاب جلال: الخسارة فرصة جيدة لمن ينتقدوننا.. ولم أحاول فعل شيء جديد مع المنتخب

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

إيهاب جلال منتخب مصر - مطار القاهرة

إيهاب جلال منتخب مصر مصر إثيوبيا في إفريقيا
نرشح لكم
في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا مدرب إثيوبيا: كان يمكن أن نسجل أكثر من هدفين أمام مصر اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا خبر في الجول - الدرندلي رئيسا لبعثة مصر في مواجهة كوريا أسرع مدرب يخسر منذ شوقي غريب.. 6 أرقام سلبية من هزيمة مصر أمام إثيوبيا سيناريوهات تأهل وصدارة منتخب مصر.. هل نندم على الهزيمة أمام إثيوبيا؟ مجموعة مصر – كيتا ينتصر لـ غينيا على مالاوي في +91 ويشعل الترتيب لا شيء على الإطلاق.. منتخب مصر يتذيل المجموعة بالخسارة أمام إثيوبيا
أخر الأخبار
يلمح للانضمام لـ برشلونة؟ برناردو سيلفا يثير الشكوك حول مستقبله 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيهاب الكومي: لا نتشبث بالمقاعد مثل غيرنا.. هذا سبب رحيل كيروش وورثنا تركة مثقلة بالديون ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - للمرة الثانية.. محمد سند أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي ساعة | رياضات أخرى
تقارير: بوكيتينو يودع باريس سان جيرمان بالصور.. زيدان يقترب من خلافته ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا ساعة | منتخب مصر
إيهاب جلال: الخسارة فرصة جيدة لمن ينتقدوننا.. ولم أحاول فعل شيء جديد مع المنتخب ساعة | منتخب مصر
مدرب إثيوبيا: كان يمكن أن نسجل أكثر من هدفين أمام مصر ساعة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإثيوبي لـ في الجول: صرف أكبر مكافأة في تاريخ المنتخب بعد الفوز على مصر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 2 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 3 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين 4 خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا