لا شيء على الإطلاق.. منتخب مصر يتذيل المجموعة بالخسارة أمام إثيوبيا

للمرة الأولى منذ عام 1989، خسر منتخب مصر أمام مضيفه منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينجو في مالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأقيمت المباراة في مالاوي بناء على طلب منتخب إثيوبيا بعد حظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعب المباريات على ملعبها الرئيسي "ملعب بحر دار".

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21 وشميلس بيكلي في الدقيقة 40.

بذلك يتجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط في المركز الأخير، بينما تقدم منتخب إثيوبيا إلى المركز الأول بأول 3 نقاط له في التصفيات، بينما أتى منتخبي مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد، بعد فوز غينيا على مالاوي 1-0.

لا شيء.. لا شيء على الإطلاق

شوط أول كارثي دون مبالغة، لم يسدد فيه منتخب مصر كرة واحدة على المرمى أو خارجه، ولم يضع مضيفه تحت أي تهديد حقيقي، بينما كان العكس هو الصحيح المطلق.

البداية الإثيوبية أتت بمحاولة من شميلس بيكلي لاعب نادي الجونة في الدقيقة 7، حيث مرت الكرة فوق العارضة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 19 سدد جاتوش بانوم من خارج المنطقة ولكن تصدى محمد أبو جبل بسهولة.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 21 بعد ارتباك دفاعي مصري، أسفر عن وصول الكرة إلى داوا هوتيسا في صراع مشترك مع عمر جابر، مما جعل تسديدة الإثيوبي تغافل أبو جبل الذي كان قد تحرك بالفعل وأخلى المرمى.

كانت مجرد البداية

استفاقة منتظرة بعد الهدف؟ لم يحدث.. فبعد 3 دقائق أرسل أمانويل جيبريميتشايل يرسل الكرة إلى أبو بكر ناصر الذي انفرد تماما بمرمى أبو جبل ولكن أتت تسديدته في القائم بعد خروج الأخير.

وفي الدقيقة 35 سجل أبو بكر ناصر هدفا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على شميلس بيكلي الذي أرسل له التمريرة الحاسمة.

الهدف الثاني لم يتأخر، إذ أتى في الدقيقة 39 بواسطة بيكلي هذه المرة، بعد تمريرة بينية قصيرة من أمانويل جيبريميتشايل.

انتفاضة بلا جدوى

على الفوز تحرك إيهاب جلال مدرب منتخب مصر مجريا 3 تبديلات دفعة واحدة، بنزول مهند لاشين وإبراهيم عادل وعمر كمال بدلا من عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأيمن أشرف في الدقيقة 41.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تعرضت دفاعات مصر لانفراد جديد من أبو بكر ناصر تصدى له أبو جبل، لينتهي الشوط الاول بتقدم إثيوبيا 2-0.

ومن كرة ثابتة وصلت إلى محمود علاء، عادت الكرة صوب مصطفى محمد في الدقيقة 47 ليسجل هدفا تم إلغاؤه بداعي المخالفة على علاء، في أول ظهور هجومي مصري.

وفي الدقيقة 49 حاول إمام عاشور من مسافة بعيدة ولكن الكرة حلقت بعيدا عن المرمى تماما.

استيقاظ متأخر

في الدقيقة 70 خرج شميلس بيكلي وحل مسعود محمد بدلا من في صفوف إثيوبيا.

وفي الدقيقة 73 حاول أبو بكر ناصر مجددا بتسديدة مرت فوق العارضة.

أخيرا في الدقيقة 86 تحرك إيهاب جلال مجددا، بنزول أحمد عاطف وأحمد رفعت بدلا من مصطفى محمد وعمر مرموش.

وبالفعل في الدقيقة 88 لعب رفعت عرضية مهدها عاطف ليسددها عمر كمال ولكن مرت كرته بجوار القائم، تلاه إبراهيم عادل في الدقيقة 89 بتسديدة تصدى لها الحارس إلى ركنية.

بذلك يتجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما تقدم منتخب إثيوبيا إلى المركز الثاني بأول 3 نقاط له في التصفيات.

وافتتح منتخب مصر مشواره بالفوز على غينيا 1-0، فيما خسر منتخب إثيوبيا أمام مالاوي 2-1.

وحقق منتخب إثيوبيا فوزه الأول على مصر منذ عام 1989، والذي جاء في ذهاب الدور الأول لتصفيات كأس أمم إفريقيا 1990، حيث خسر منتخب مصر بهدف دون رد في التاسع من أبريل عام 1989، قبل أن يفوز إيابا بعد أسبوعين بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثالثة في القاهرة أمام مالاوي خلال توقف سبتمبر المقبل، فيما يخرج منتخب إثيوبيا لملاقاة غينيا.